Das Caritas-Altenstift Vinzenz von Paul-Haus in Mettmannmusste nicht umgebaut werden. Das Haus Sankt Elisabeth in Mettmann wendete für Neu- und Umbauarbeiten insgesamt 4,9 Millionen Euro auf. Seit Mitte 2016 erfüllt es die neuen Vorgaben, wonach der Anteil der Einzelzimmer mindestens 80 und der der Doppelzimmerplätze 20 Prozent betragen muss. Auch das Seniorenheim Neandertal des Advents- und Wohlfahrtswerks in Mettmann wurde von 2009 bis 2012 aufwendig umgerüstet. „Wir hatten weniger Probleme mit den Einzelzimmern als mit der vorgegebenen Größe der Zimmer“, stellt der Heimleiter Wolfgang Schneider fest. „Das hat viel Geld gekostet“, räumt er ein. Jetzt verfügt das Haus über 126 Einzel- und 23 Doppelzimmer.

Im Karl-Schröder-Haus der Arbeiterwohlfahrt in Langenfeld ist Leiterin Manja Sunkel gar nicht gut zu sprechen auf den Gesetzgeber. Zur Quote sagt sie: „Wir müssen und werden sie erfüllen – mit Widerwillen, denn es herrscht absoluter Bettennotstand. Allein heute hatte ich 31 Anfragen. Da rufen weinende Angehörige an, und ich muss ihnen absagen.“ Sunkel ist sauer: „Wir haben 112 Plätze und müssen wegen der Quote auf 106 reduzieren.“ Deswegen belege man seit Dezember in den Doppelzimmern frei werdende Betten nicht mehr neu und wandele sie in Einzelzimmer um. Das Karl-Schröder-Haus ist etwa 40 Jahre alt. Für Anbauten ist kein Platz, also müsse man Plätze reduzieren, und das sei schlecht: „Ich bedauere das, denn wir brauchen auch jedes Doppelzimmer, etwa für ältere Ehepaare oder Geschwister, die man im hohen Altern nicht räumlich trennen sollte.“ Keine Probleme hat das Friedensheim in Haanmit der Quote: „Wir haben nur Einzelzimmer“, heißt es kurz und knapp. Die beiden städtischen Seniorenheime in Hilden (die einzigen kommunalen Altenheime im Kreis) erfüllen die Quote, bestätigt Geschäftsführerin Beate Linz-Eßer.

Die Graf-Recke-Stiftung betreibt das Dorotheenviertelmit drei Häusern in Hilden. Man stehe kurz vor dem Neubau zweier Seniorenheime, sagt Joachim Köhn, Bereichsleiter Altenhilfe. Er hofft, dass man in anderthalb bis zwei Jahren die Quote erfüllen kann. „Die Verzögerung haben nicht wir verschuldet und hoffen, für den Übergang nicht reduzieren zu müssen.“