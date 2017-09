Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird Kinderhospizarbeit unterstützt.

Mettmann. Der Lions Club Mettmann-Wülfrath fühlt sich der internationalen Idee „we serve – wir helfen“ verpflichtet, richtet seinen Blick aber vor allem auf Hilfsaktionen in der Region. Eines seiner bekannten Projekte ist der Verkauf des Lions-Adventskalender, dessen Erlös der Kinderhospizarbeit zu Gute kommt. „Dies ist bereits der sechste Lions-Adventskalender, dessen Auflage beim ersten Mal 1500 Kalender betrug und jetzt auf 3300 Kalender in diesem Jahr gesteigert wurde“, erläutert Heinrich Stang, der zusammen mit Jürgen Jülich diese Aktion beim Lions Club federführend betreut. „Wir haben im vergangenen Jahr einen Spendenerlös von rund 16 000 Euro erzielt. In diesem Jahr hoffen wir, mit dem Verkauf des Adventskalenders sowie der Unterstützung durch Sponsoren einen Betrag in ähnlicher Höhe zu erzielen, um damit die Kinderhospizarbeit weiter wirksam zu unterstützen“, fügt Heinrich Stang hinzu.

Der Lions Club sucht weiterhin Sponsoren für die Adventskalender

Jürgen Jülich bedankt sich bei den Schülern der Kunst AG der Jahrgangsstufe 3 der Katholischen Grundschule Neanderstraße dafür, dass sie sich an der künstlerischen Gestaltung des Adventskalenders aktiv beteiligt haben. Die Schulkinder konnten selbst ihre Bilder mit Motiven aus Mettmann bewerten. Thea und Nikola freuten sich, dass ihre Bilder die meisten Punkte bekamen. Eines der beiden Bilder soll für den Druck technisch aufbereitet werden. „Mit den Vorarbeiten hat bereits die Kunst AG des vergangenen Schuljahrs begonnen, während die jetzige Arbeitsgemeinschaft die Bilder fertiggestellt hat. Da steckt also eine Menge Arbeit drin“, sagte Lehrerin Astrid Kaps.

Mit diesem Projekt – Beteiligung der Schulen an der Kalendergestaltung – unterstützt der Lions Club gleichzeitig die Schule über den Schul-Förderverein. Es wird jedes Jahr zwischen einer Schule in Mettmann und Wülfrath gewechselt. „Wie in den Vorjahren werden die Kalender auch auf den Märkten in Wülfrath und Mettmann angeboten“, sagt Stang.

Wer sich als Sponsor an dem Kalender beteiligen möchte, soll sich an Heinrich Stang oder Jürgen Jülich “ wenden. Vorbestellt werden kann der Kalender auch über die Internetseite des Lions Clubs.

lionsclub-mettmann-wuelfrath.de ra.h.stang@t-online.de j.juelich@juelich-cct.de