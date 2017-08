Die Klimaexperten von K+S sorgen für jede gewünschte Atmosphäre. Auch für echte Wolken.

Mettmann. Über der Wolke muss die Wärme grenzenlos sein. Und unten auf den Boden gehört als solide Grundlage eine Schicht Kaltluft. Dazwischen sollte Wasser in feinsten Tröpfchen zerstäuben, sich im richtigen Verhältnis mit einigen Chemikalien und besonders feinem Staub mischen. „Schließlich müssen sich die Tropfen ja irgendwo anlagern“, erklärt Wolfgang Orlob. „Der Wolkenmacher“ hat „Diplom-Ingenieur“ auf seiner Visitenkarte stehen und leitet R+S; ganz bodenständig, an der Oststraße in Mettmann.

Was 1996 ganz klassisch als Heizung, Lüftung, Sanitärbetrieb gestartet ist, hat sich mittlerweile zum Klima-Gipfel vorgearbeitet. Der 21 Mann starke Betrieb sorgt für jede gewünschte Atmosphäre. Ob Mercedes in Shanghai die neusten Luxuskarossen ausrollt, Deutschland sich derzeit auf der Weltausstellung in Astana, Kasachstan, zeigt, Audi im US-amerikanischen Detroit einen kühlen Auftritt braucht oder Uhren-Macher Omega in Sotchi, Russland, die Zeitmessung neu definiert - wohltemperiert wird alles durch Know-how aus Mettmann.

„Wir verleihen sämtliche Klimatechnik, versenden, bauen sie auf, überwachen auf Wunsch den Betrieb und bauen am Ende einer Messe, einer Hauptversammlung, eines Projektes auch alles wieder ab“, schildert Orlob das Standbein des Unternehmens. Jeder Auftrag beginnt mit einem weißen Blatt, ist ein Unikat und stammt von einer Kundschaft, die nichts verzeiht. Der Scheich von Katar mag da als Warnung dienen. Der ließ die Raumtemperatur durch eine Vorhut prüfen und kam nur, wenn die geforderten 20 Grad eingehalten wurden.

Mit ebenso zuverlässigem wie weltweit mobilem Klima setzen die Spezialisten rund 3,5 Millionen Euro um. „Es könnte noch mehr sein, wenn wir nur die dringend benötigten Fachkräfte finden würden“, sagt der für Mettmann zuständige „Area Manager“ Uwe Büssers. Mechatroniker Kälte- und Klimatechnik, Kältetechniker oder Elektriker werden bei R+S dringend gesucht, notfalls auch hausintern geschult.

Am Anfang stand ein Auftrag des Autobauers Toyota zur IAA

Über Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich R+S als weltweiter Dienstleister namhafter Unternehmen etabliert. Begonnen hat alles vor vielen Jahren mit einem Auftrag von Toyota zur Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main. Am Ende kam die gesamte Klimatechnik im Container nach Mettmann zurück. „Eigentlich hatten wir die verkauft.“ Aber da wurde der Unternehmensleitung klar, dass die weltweite Vermietung von Klimaanlagen aller Art ein lohnendes Geschäft sein kann. „Heute haben wir international vier bis fünf Konkurrenten, mehr nicht“, sagt Orlob selbstbewusst.