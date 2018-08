Vor dem Wuppertaler Landgericht sind zwei Männer wegen Menschenhandels und Prostitution angeklagt.

Erkrath. Am Wochenende kamen die Angeklagten, um abzukassieren. Dazu gab es eine „Madame“ in Deutschland und eine in Nigeria, die ihre Hände aufhielten. Im Grunde ging es immer nur ums Geld. Und darum, dass die mittlerweile 21-jährigen Frauen von morgens bis nachts arbeiten sollten, damit der Rubel rollt. Arbeiten – das bedeutet in dem gerade vor dem Wuppertaler Landgericht verhandelten Fall, dass die dort als Zeugen gehörten Prostituierten anschaffen gehen sollten.

Mit dubiosen Versprechungen gelockt, mit falschen Papieren nach Deutschland geschleust und dann waren da diese 50 000 Euro, die jede von ihnen als „Befreiungsgeld“ abzuzahlen hatte. Noch vor ihrer Abreise aus Benin City waren den jungen Frauen dort geschlachtete Hühner über den Kopf gehalten worden. Die Frauen fürchteten um ihr Leben und um das ihrer Familien, wenn sie nicht das taten, was man ihnen aufgetragen hatte. Zwei der Männer, die junge nigerianische Mädchen nach Deutschland gebracht und zur Prostitution gezwungen haben sollen, müssen sich nun vor Gericht verantworten. Dort wird gerade mühsam aufgerollt, wie so etwas läuft. Waren die Angeklagten, wie sie selbst behaupten, nur die Schleuser? Oder auch diejenigen, denen man den Vorwurf der Zwangsprostitution machen kann?

Anstoß für den Prozess war eine Razzia im Erkrather Saunaclub

Dreh- und Angelpunkt der Geschichte war unter anderem ein Bordell in Erkrath. Dort bekam die befragte Zeugin, wie bereits mehrere tausend Frauen zuvor, eine Set-Karte mit gefälschten Personalien. Das als „Saunaclub“ firmierende Bordell war im Oktober 2016 von der Polizei durchsucht worden. Ein wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe angeklagter Geschäftsführer wurde mittlerweile verurteilt. Bei der Razzia war man auf zwei damals 19 Jahre alte Nigerianerinnen getroffen.

Nach der Razzia sei sie bei einer Frauenhilfsorganisation untergekommen, erzählte die Zeugin. Dort habe man sich um sie gekümmert, sie gehe mittlerweile zur Schule. Die Drohungen der Madame aus Benin City hörten dennoch nicht auf. Zwischenzeitlich von Sozialhilfe lebend, überwies die Zeugin einen Teil ihres Geldes auf deren Konto in Nigeria.

Auch einer der beiden Angeklagten hatte sich derweilen wieder bei ihr gemeldet. Man traf sich, am Ende landeten sie wieder dort, wo alles begann: Im Saunaclub in Erkrath. Der Prozess wird fortgesetzt.