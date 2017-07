Die Halbjahresbilanz fällt positiv aus, bleibt aber unter Vorjahr.

Mettmann. Die Halbjahresbilanz des Gesamtkonzers von Georg Fischer fällt positiv aus. Insgesamt ist ein Wachstum von sieben Prozent zu verzeichnen. Alle Divisionen konnten ihre Umsätze deutlich steigern, wobei GF Piping Systems am meisten zulegte, heißt es in dem Bericht der Gießerei an der Flurstraße.

Das Konzernergebnis belief sich auf 122 Millionen Schweizer Franken (CHF), ein Anstieg um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Sparte GF Automotive, zu der auch das Mettmanner Werk gehört, verzeichnete einen signifikanten Anstieg neuer Aufträge, insbesondere für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge, die einen erheblichen Anteil von 25 Prozent verbuchten.

Dies unterstreiche den zukünftigen Trend der Kunden zu diesen Fahrzeugtypen. Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 723 Millionen Schweizer Franken (plus acht Prozent in Lokalwährungen), wobei sowohl Komponenten aus Leichtmetall als auch aus Eisenguss stark nachgefragt waren. Die Rohmaterialpreise stiegen zu Beginn des Jahres, was bei GF Automotive zu einem positiven Einfluss von etwa zwei Prozent beim Umsatz führte.

Die Profitabilität wurde jedoch negativ beeinflusst, da die Verteuerung erst mit einer Verzögerung von zwei bis drei Monaten an die Kunden weitergegeben werden kann. Das Betriebsergebnis lag mit 53 Millionen Schweizer Franken leicht unter dem Vorjahr. Verantwortlich dafür seien neben den erwähnten Rohmaterialpreisen sowohl Anlaufkosten im neuen Leichtmetall-Druckgusswerk in den USA als auch bei der neuen Fertigungslinie in Singen (Deutschland).

Der Konzern erwartet Umsatzwachstum zum Jahresende

„Der Konzern GF ist bestens positioniert, um die positive Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten“, heißt es in dem Bericht aus Schaffhausen. GF Piping Systems profitiert von einer anhaltenden Nachfrage in den meisten ihrer relevanten Märkte. GF Automotive verfüge über eine sehr gute Auftragslage. Und GF Machining Solutions startete ins zweite Halbjahr mit einem markant höheren Bestellungseingang.

Unter der Annahme, dass sich das wirtschaftliche Umfeld nicht verschlechtere, erwartet GF für das Jahresergebnis 2017 ein über den Zielen liegendes Umsatzwachstum sowie eine klare Steigerung der Profitabilität.

GF umfasst die drei Divisionen GF Piping Systems, GF Automotive und GF Machining Solutions. Das 1802 gegründete Industrieunternehmen hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und betreibt in 33 Ländern 131 Gesellschaften, davon 51 Produktionsstätten. Die rund 14 800 Mitarbeitenden haben im Jahr 2016 einen Umsatz von 3744 Millionen Schweizer Franken erwirtschaftet. GF ist der bevorzugte Partner für leichte Gusskomponenten in Fahrzeugen sowie für die Hochpräzisions-Fertigungstechnologie. cz

