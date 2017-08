Mettmann. Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Geldautomat in Mettmann gesprengt worden. Zwei mutmaßliche Täter seien maskiert gewesen und mit Fahrrädern in Richtung Seibel-Querspange beziehungsweise Nordstraße geflüchtet. Der Polizei zufolge habe ein lauter Knall gegen 3.30 Uhr zahlreiche Anwohner aufgeschreckt, die einen Notruf absetzten. Bei der Explosion seien der Vorraum sowie der Geldautomat der Postbank an der Schwarzbachstraße komplett zerstört worden. Wie viel Beute die Täter machten, war zunächst unklar. Auch der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden, sagte ein Polizeisprecher. Mit Hubschrauber und zahlreichen Einsatzfahrzeugen suchte die Polizei am Morgen nach den Flüchtigen.

Seit Monaten kommt es in Nordrhein-Westfalen vermehrt zu Sprengungen von Geldautomaten. Die Polizei vermutet Banden aus den Niederlanden dahinter. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02104 / 982-6250 entgegen. dpa/red

