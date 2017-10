In den Herbstferien gibt es tolle Angebote für den Nachwuchs zum Mitmachen und Ausprobieren. Hier sind einige Tipps zur Auswahl.

Mettmann. Für Oktober und November bietet das Mehrgenerationenhaus ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche an. Jugendliche ab 13 Jahren können ab 2. November an einem mehrtägigen Ausflug an die holländische Nordsee teilnehmen, bei dem neben Fahrradtouren und Kites am Strand steigen lassen, auch die Städte Den Helder, Alkmaar und Amsterdam besucht werden sollen.

Am 23. Oktober und 2. November können Star-Wars-Fans von acht bis zwölf Jahren in einem Workshop eigene Charaktere entwerfen. Merchandise, Figuren und Bilder können als Inspiration gerne mitgebracht werden. Zu der kostenlosen Veranstaltung sind keine Vorkenntnisse nötig. Zeichenmaterial wird gestellt.

Für Kinder von sieben bis elf Jahren findet am 27. Oktober ein Theater-Kurs statt. Unter dem Motto „Direkt aus dem Bauch heraus“ machen Kinder durch Spiele und Übungen die ersten Schritte im Improvisationstheater. Daneben gibt es am 25. und 26. Oktober einen kostenlosen Aquarell-Malkurs. Unter fachkundiger Leitung können die Kindern experimentieren und gleichzeitig die Grundlagen des Wasserfarbenmalens lernen.

Als sportliche Aktivitäten werden ein Triathlon, in den Disziplinen Tischtennis, Kicker und Billard, ein Ausflug ins Haaner Bogencamp, für Einsteiger und Fortgeschrittene, und ins Kletterzentrum Neoliet angeboten.

Kinder und Jugendliche können am Samstag, 7. Oktober, von 11 bis 13 Uhr und von Dienstag, 10. Oktober, bis Donnerstag, 12. Oktober, jeweils von 8 bis 13 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Am Königshof 17-19, angemeldet werden. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Informationen zu Veranstaltungen, Terminen und Preisen gibt es im Internet.

Vom 24. Oktober bis 4. November können sich Kinder und Jugendliche in der Steinzeitwerkstatt des Neanderthal-Museums, Talstraße in Mettmann, in die Vorzeit zurückversetzen lassen. Nebenbei erfahren die Teilnehmer auch eine Menge über die Neanderthaler und ihre Lebensweise. Alles, was gebastelt, geschnitzt oder gemalt wird, darf anschließend auch mit nach Hause genommen werden. Das Ferienprogramm startet am Dienstag, 24. Oktober (13 bis 16 Uhr), mit einem Steinzeittag. Kosten: 24 Euro; zweiter Termin: Freitag, 27. Oktober, 13 bis 16 Uhr.

Am Mittwoch, 25. Oktober, sind Kinder ab sechs Jahren zu „Besuch beim Neanderthaler“. Von 13 bis 14 Uhr geht es in einer Mitmachführung durch die Dauerausstellung des Museums. Die Teilnehmer erfahren, wie der Neanderthaler ausgesehen, welches Werkzeug er benutzt und wie er gelebt und kommuniziert hat. Dabei gibt es viele Objekte zum Anfassen und Untersuchen. Die Teilnahme kostet vier Euro plus Eintritt (weitere Termine: Dienstag, 31. Oktober, 14 bis 15 Uhr, Samstag, 4. November, 14 bis 15 Uhr).