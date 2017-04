Fachmesse bietet Informationen für junge Familien

In der Gemeinschaftsgrundschule am Neandertal präsentieren am Samstag zahlreiche Aussteller ihre Angebote.

Mettmann. Zum ersten Mal findet kommenden Samstag, 29. April, 11 bis 17 Uhr, eine Familien-Info-Messe in der Gemeinschaftgrundschule am Neandertal, Gruitener Straße 14, statt. Entstanden ist die Idee aus dem Netzwerk „Frühe Hilfen“, die sich aus Akteuren in Mettmann zusammensetzt, die im Bereich Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr Angebote bereit hält.

Auf der Messe werden folgende Aussteller erwartet: Städtische Kindertageseinrichtungen, Kindertagesstätte und Familienzentrum der AWO mit dem Schwerpunkt-Kita Inklusion, Pro Familia, Ev. Familienbildungswerk, Beistandschaften des Jugendamtes, Caritas Verband mit Elterncafé und Kindertagesstätte, Therapiezentrum Vanessa Gottschling, Psychologischer Dienst der Stadt, Fachberatung Kindertagespflege der Stadt, Institut für Gesundheitsförderung/Elternschule des EVK Mettmann, Babybegrüßungsdienst der Stadt Mettmann, Claudia Aust – Erlebnisse für Kinder, SKFM Mettmann, Katholischer Kindergarten und Familienzentrum St. Lambertus, Förderverein Familienzentrum Mettmann Süd sowie Fotobox. Für Unterhaltung soll das Spielmobil des Mehrgenerationenhauses sorgen, außerdem werden kleine Sachpreise unter den Besuchern verlost.

Zu jeder vollen Stunde finden Fachvorträge statt

Das Programm beginnt um 11.30 Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeister Thomas Dinkelmann. Fachvorträge gibt es zur vollen Stunde: 12 Uhr aus der Sprachheilambulanz zum Thema „Vorbeugung von Artikulationsstörungen“, 13 Uhr: Vortrag von der Erziehungsberatungsstelle mit „Übergänge gestalten“, 14 Uhr. Vortrag von der Erziehungsberatungsstelle zum Thema „Trotzphase“. Der Eintritt zur Messe ist frei.

Infos gibt Cornelia Solenski telefonisch unter der Telefonnummer 02104/980456 oder per E-Mail an die unten stehende Adresse. Red

cornelia.solenski@mettmann.de

Anzeige