Ein Shuttleservice bringt die Fans von den Parkplätzen zur Strecke, um Rennluft zu schnuppern.

Mettmann. Zwischen 10 und 11 Uhr werden morgen zehn bis 15 Merchandise-Fahrzeuge über die Tour-Strecke fahren und dort halten, wo sich viele Menschen aufhalten. Den Zuschauern werden Tour-Fan-Artikel zum Kauf angeboten. Gegen 11 Uhr wird dann die Werbekarawane Mettmann erreichen. Dabei handelt es um rund 230 aufwendig gestaltete Reklamefahrzeuge, die zwei Stunden vor dem Fahrerfeld die Rennstrecke abfahren. Ähnlich wie bei einem Karnevalszug werden kleine Werbegeschenke an die Zuschauer an der Strecke verteilt. Der Werbekarawane folgt dann ein Tross von Fahrzeugen mit Prominenten und Pressevertretern. Gegen 13 Uhr wird schließlich das Fahrerfeld mit den 198 besten Radfahrern der Welt Mettmann erreichen.

Gibt es für Besucher eine zentrale Anlaufstelle für Informationen?

Das Mehr-Generationen-Haus (MGH), Am Königshof 17-19, wird bis zum 2. Juli die zentrale Anlaufstelle für alle Informationen rund um die Tour und Mettmann sein. Das MGH ist heute jeweils von 14 bis 17 Uhr besetzt, morgen von 8 bis 17 Uhr.

Wie sollten Besucher zur Tour nach Mettmann anreisen?

Aufgrund des großen Besucherinteresses, das zur Tour erwartet wird, wird dringend empfohlen, auf das eigene Auto zu verzichten und stattdessen mit Bus und Bahn nach Mettmann anzureisen. Die Regiobahn fährt morgen in Doppeltraktion von 5.20 Uhr bis 15 Uhr im 15-Minuten-Takt. Ab 15 Uhr gilt dann der Wochenendfahrplan. Die Rheinbahn fährt mit ihren Bussen so weit wie möglich nach Plan. Alle Informationen, welche Linien fahren und welche nicht, sind auf der Homepage der Rheinbahn zu finden.

www.rheinbahn.de/tour

Wo können Besucher, die mit dem Auto anreisen, parken?

Folgende Parkplätze stehen Besuchern am Sonntag zur Verfügung: Flurstraße: Aldi, Rewe und Georg Fischer; Peckhauser Straße: Aldi und Rewe, Seibelstraße: Lidl, Seibelparkplatz und Buswendeplatz, Sportzentrum Auf dem Pfennig, Regiobahnparkplatz Stadtwald; Straße Am Rathaus: Rathausparkplatz, Goethestraße: Parkplatz der Kreisverwaltung, Düsseldorfer Straße: Parkplatz der Kreisverwaltung. Und: kostenlose Parkplätze entlang der Wülfrather Straße in Fahrtrichtung Mettmann inklusive Shuttle-Service an die Tourstrecke.

Gibt es Stellplätze für Besucher, die mit Wohnmobilen anreisen?

Mettmann hat zwei Wohnmobilstellplätze, die auf dem Parkplatz Schwarzbachstraße ausgewiesen sind. Dort können Wohnmobile 48 Stunden kostenfrei stehen. Es gibt dort weder Wasser- noch Stromanschlüsse. Einige wenige Ausweichparkplätze für Wohnmobile können darüber hinaus zur Tour an der Sportanlage Auf dem Pfennig als Stellplätze genutzt werden.

Wie kommen die Besucher von den Parkplätzen in die Stadt und an die Strecke?

Die Rheinbahn bietet einen Gratis-Shuttleservice an und pendelt zwischen den Parkplätzen und der Innenstadt hin und her.

Gibt es entlang der Strecke öffentliche Toiletten?

Entlang der Strecke werden zwölf Toiletten-Häuschen aufgestellt. Außerdem können Besucher die Toiletten des Mehrgenerationenhauses, Am Königshof 17-19, kostenfrei benutzen.

Was muss ich in einem Notfall an der Strecke machen?

Zu verständigen ist wie immer unter der Rufnummer 112 die Feuerwehr oder 110 die Polizei. Die Leitstelle wird den Einsatz koordinieren.

