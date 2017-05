Bis zum 30. Juni können Bewerbungen eingereicht werden.

Mettmann. Manch eine Begegnung lasse ihn beschämt zurück, verrät Wolfgang Soldin, Erkrather Filialdirektor der Kreissparkasse Düsseldorf: „Denn viele Leute wollen eigentlich gar keine Auszeichnung für ihren Einsatz.“ Doch genau aus diesem Grund sei der Deutsche Bürgerpreis wichtig, betont Michaela Noll: „Viele Ehrenamtler sind eben gar nicht so im Sichtfeld der öffentlichen Wahrnehmung.“ Gemeinsam mit dem Geldinstitut ruft die Bundestagsabgeordnete einmal mehr die Bürger des Kreises Mettmann dazu auf, sich zu beteiligen. Die Preisverleihung solle auch einen „Schneeballeffekt“ bewirken, Initiativen bekannt machen und somit gleichzeitig auch andere Bürger zum besonderen Engagement ermuntern, betont Noll.

In diesem Jahr steht die Zukunft des Ehrenamts im Fokus

Auf ganz Deutschland ist es bereits die 15. Runde der Ehrung. Nachdem in früheren Jahren unter anderem der Einsatz für Umwelt, Bildung, Sport und Integration im Fokus stand, heißt das Motto in diesem Jahr: „Vorausschauend: Real, digital, kommunal.“ Die Zukunft des Ehrenamts steht dabei im Mittelpunkt. Wer sich etwa darum bemüht, älteren Menschen den Umgang mit Smartphone, Tablett und Co zu vermitteln, könnte ebenso ein Kandidat für den Preis sein, wie eine Initiative, die durch digitale Vernetzung mit Unterstützern noch wirkungsvoller arbeitet und somit womöglich mehr Menschen erreicht.

Preise gibt es in drei Kategorien: Die Auszeichnung in den Rubriken „U 21“ – sie ist den 14 bis 21-jährigen Ehrenamtlern vorbehalten – und „Alltagshelden“ ist jeweils mit 500 Euro dotiert, dem Zweitplatzierten winken 300 und dem Dritten 200 Euro. In beiden Fällen dürfen sich Ehrenamtler sowohl selbst bewerben als auch andere vorschlagen. Die dritte Kategorie wiederum würdigt das „Lebenswerk“ von Bürgern, die sich über mindestens 25 Jahre hinweg für das Gemeinwohl einsetzen. 300 Euro sind für den Sieger ausgelobt. In dieser Kategorie wiederum bleibt es Dritten vorbehalten, Kandidaten vorzuschlagen, die in ihren Augen den Preis verdient haben.

Bis zum 30. Juni können Bewerbungen eingereicht werden. Eine lokale Jury entscheidet über die Leistungen. „Wichtig ist dabei, dass aus den Unterlagen genau hervorgeht, worin die ehrenamtliche Aufgabe des Kandidaten besteht“, betont Lutz Strenger, Sprecher der Kreissparkasse Düsseldorf. Die wird in den Sommerferien die lokalen Preisträger küren, die im Dezember an einer bundesweiten Siegerehrung in Berlin teilnehmen.

Anzeige