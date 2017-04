Duathlon sorgt für Straßensperrungen

Am Sonntagmorgen fällt zum 15. Mal der Startschuss für die sportliche Großveranstaltung.

Mettmann. Autofahrer und Zweiradfahrer müssen am Sonntag in Mettmann und Umgebung längere Umwege in Kauf nehmen. Der Grund: Am Sonntag, 9. April, findet in der Zeit von 9 bis 14.30 Uhr zum 15. Mal der Mettmanner Duathlon statt. Start und Ziel befinden sich in diesem Jahr wieder auf der Sportanlage am Heinrich-Heine-Gymnasium. Veranstalter ist ME-Sport.

Die Hasselbeckstraße ist gesperrt. Die Zufahrt zur Luisenhöhe ist über den Löffelbeckweg möglich. Die Parkplätze an der Sportanlage Auf dem Pfennig sind bis zum Beginn der Veranstaltung frei. Der Bülthauser Weg und die Nordstraße sind aufgrund der Veranstaltung gesperrt.

Stadtgebiete Metzkausen, Mettmann-Mitte, Mettmann-West 9 bis 12.30 Uhr: Zufahrten Richtung nach Wülfrath, Wuppertal, Haan sind nur über Meiersberger Straße oder Südring möglich. Richtung Erkrath über Düsseldorfer Straße und Hubbelrather Weg. Berliner Straße und Ringstraße an der Wettkampfstrecke gesperrt. Die Zufahrt zur Straße Am Königshof bleibt frei.

Talstraße im Neandertal (K 37), 9.30 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr. Die Talstraße ist stadtauswärts ab Ringstraße bis zur Auffahrt Südring (B 7) gesperrt. Aus Richtung Erkrath bis zur Beethovenstraße frei. Die Anfahrt nach Mettmann-Mitte und -West erfolgt über den Südring.

Metzkausener Straße/Erkrather Weg (K 26): 9.30 bis circa 12 Uhr. Sperrung zwischen Mettmanner Straße und Südring. Ab Parkplatz „Gans“ ist die Straße nur in Fahrtrichtung Südring frei.

Straßensperrungen und Haltverbote Mettmanner Straße (L 357) aus Richtung Erkrath 9.30 bis 12 Uhr. Die Zufahrt in Richtung Mettmann ist nur bis Beethovenstraße frei. Die Rampe Südring (B 7) und die Zufahrt zum Altenheim Neandertal bleibt frei.

Sperrungen gelten auch für den Öffentlichen Nahverkehr

Öffentlicher Personennahverkehr: 9 bis etwa 12 Uhr. Die Busverbindungen O 10, O 11, O 12, O 13, 738, 741, 742, 743, 746, 748, 749 verkehren in der genannten Zeit nicht. Die Straßensperrungen gelten auch für den Taxiverkehr.

Hasseler Straße und Nordstraße: 9 bis 12.30 Uhr. Es gilt eine Vollsperrung ab Florastraße und Halteverbot auf der gesamten Wettkampfstrecke.

Bereich Siedlung Kaldenberg: 9 bis 12.30 Uhr. Keine Zufahrt auf die Nordstraße möglich. Zum Verlassen des Kaldenbergs ist an der Hammerstraße/Lutterbecker Straße eine Schleuse zur Querung der Radstrecke eingerichtet. Zur Einfahrt in den Kaldenberg ist an der Berliner Straße/In der Lust eine Schleuse zur Querung der Radstrecke eingerichtet. Ansonsten ist die Zu- und Abfahrt über den Bibelskircher Weg möglich.

Wülfrather Straße: 9 bis 12.30 Uhr. Die Wülfrather Straße (K 38) ist für den Verkehr zwischen Kreisverkehr und Wülfrath gesperrt. Im Stadtgebiet nur in Fahrtrichtung Wülfrath bis Osttangente frei. Abbiegen aus Goldberger Straße nur rechts. Die Radfahrer haben an den Zufahrten und den Kreisverkehren Vorfahrt.

Osttangente: 9 bis 12.30 Uhr.

Die Osttangente (K 18) ist für den Verkehr geöffnet. Im nördlichen Kreisverkehr ist nur das Abbiegen Richtung Wülfrath erlaubt. Die Radfahrer haben auch hier an den Zufahrten und den Kreisverkehren Vorfahrt.

Seibelquerspange / Johannes-Flintrop-Straße / Wülfrather Straße: 9 bis 12.30 Uhr.

Keine Zufahrt zur City Seibelquerspange: Vollsperrung Johannes-Flintrop-Straße und Wülfrather Straße: Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt. Die Zufahrt zum Haus Carpe Diem bleibt frei.

Innenstadt: Schwarzbachstraße / Breite Straße / Talstraße: 9 bis voraussichtlich 12 Uhr. Vollsperrung und Halteverbot auf der gesamten Wettkampfstrecke.

Elberfelder Straße / Flurstraße / Gruitener Weg / Südring: 9.30 bis rund 12.30 Uhr. Die Straßen sind für den Verkehr geöffnet. Radrennstrecke! Radverkehr bitte unbedingt beachten. cz

