Aufführungen in Wülfrath, Monheim, Mettmann und Haan.

Kreis Mettmann. Auf „Das Ei“, eine lebhafte Inszenierung mit viel Charme, Esprit und Live-Musik für alle ab vier Jahren, kann sich das Publikum heute, 7. Juli, um 16 Uhr am Zeittunnel in Wülfrath freuen. Die von Billy Bernhard erfundene Rucksackbühne zieht kleine und große Zuschauer mit wenig Requisiten, aber viel Raum für Fantasie und überraschende Effekte in den Bann. Im Anschluss an die Vorstellung präsentiert Falknerin Uta Wittekind den zahmen Uhu Uwe und die Eulen Elvis und Miss Cilly. Kein fester Eintrittspreis; bei Regen findet die Aufführung im Gebäude auf dem Zeittunnelgelände statt.

„Horizonte“ eröffnet das Theaterstück, das morgen, 8. Juli, um 20 Uhr auf dem Marktplatz in Mettmann uraufgeführt wird: Die Staatliche Theaterakademie Bytom aus Polen hat für diesen Abend drei zusammenhängende Performances entwickelt und zeigt ein nonverbales Theaterstück, das in einer intensiven Bild- und Körpersprache die Zuschauer über Grenzen hinweghebt. Kein fester Eintrittspreis, bei Regen findet die Aufführung in der Neandertalhalle statt.

Edgar Allan Poes „Der Fall des Hauses Ascher“ geben ebenfalls morgen um 20 Uhr die Kulturtechniker aus Wuppertal im Saal der VHS in Monheim (Tempelhofer Straße 15) als „elektronisches Lesekonzert“. Die Kulturtechniker haben Poes Gruselklassiker in Klänge zwischen Kammermusik und Jazz eingebettet. Im elektronischen Lesekonzert verbinden sich die Texte von Schauspieler Martin M. Hahnemann und die Musik von Cellist Ralf Werner auf verblüffende Art und Weise. Tickets osten zehn Euro im Vorverkauf und 13 Euro an der Abendkasse.

Eine Bauernhofgeschichte für Kinder ab vier Jahren ist das Stück „Voll drauf“, das das Figurentheater Hille Puppille am Sonntag, 9. Juli, um 16 Uhr im Zelt des Haaner Sommers am Neuen Markt in Haan zeigt. Das Figurentheater Hille Puppille erzählt mit Großfiguren eine Tiergeschichte über Freundschaft und Lebenslust. Kein fester Eintrittspreis. Red

Anzeige