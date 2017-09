Zum Teil gab es enorme Unterschiede in Stadtteilen.

Mettmann. Ob es bis Weihnachten eine handlungsfähige Regierung gibt, steht in den Sternen. Aus unseren beiden Wahlkreisen werden Michaela Noll (CDU), Peter Beyer (CDU) und Kerstin Griese (SPD) die Interessen der Bürger aus dem Kreis Mettmann in Berlin vertreten. Die übrigen Kandidaten – darunter Ophelia Nick von den Wülfrather Grünen – haben den Sprung ins Parlament nicht geschafft. Die Wahl ist gelaufen, wie haben die Bürger in den Städten abgestimmt:

Mettmann ist Liberalen-Hochburg

Im direkten Vergleich liegt Michaela Noll mit 45,4 zu 24,1 Prozent recht deutlich vor ihrem Herausforderer Jens Niklaus. Auffällig bei den Zweitstimmen, das sensationelle Ergebnis der FDP mit rund 18,2 Prozent der Stimmen in der Kreisstadt. Mettmann gilt als Hochburg der Liberalen. Doch rund 9,6 Prozent der Mettmanner Wähler entschieden sich für die AFD. Bei den Zweitstimmen bestätigt sich in Mettmann bei den großen Parteien SPD und CDU der Bundestrend.

Hochdahl stellt AfD-Wähler

Stark und über dem Bundestrend schnitt die FDP auch in Erkrath ab und holte 15,6 Prozent der Zweitstimmen. Die SPD lag in Erkrath mit 23,9 Prozent zwar leicht über dem Bundestrend, doch das ist nur Ergebniskorrektur. Die meisten Stimmen für die AFD (19,2 Prozent) wurden im Bürgerhaus Hochdahl abgegeben. Eine wahre SPD Hochburg bleibt die Sandheide, wo die Sozialdemokraten auf 32,6 Prozent der Stimmen kam. Die CDU konnte dagegen in Unterfeldhaus mit 35,9 Prozent Zahlen über dem Bundesergebnis vorlegen.

Wülfrather sind SPD-treu

Leicht über dem Bundestrend liegt die AFD bei den Zweitstimmen in Rohdenhaus und an der Ellenbeek. Für die SPD sah es in der Kalkstadt bei den Zweitstimmen besser aus, als im Bundestrend. In der Ellenbeek kamen die Sozialdemokraten sogar auf mehr als 30 Prozent. Mehr auf Seite 23.