Mettmann. Die Landesstatistiker von IT NRW haben genau hingesehen: Im Sommer 2016 gingen in Nordrhein Westfalen 10 805 Schüler ohne Hauptschulabschluss von einer allgemeinbildenden Schule ab. Wie IT NRW mitteilt, waren das 2,3 Prozent weniger als 2015.

Der Anteil der Schüler ohne Hauptschulabschluss an allen Schulabgängern lag 2016 wie auch im Vorjahr bei 5,3 Prozent. 6,3 Prozent der männlichen und 4,3 Prozent der weiblichen Abgänger verließen im Sommer 2016 ohne Hauptschulabschluss die Schule. Diese Zahlen melden die Landestatistiker von IT NRW für das ganze Land. Die Kernzahl für den Kreis Mettmann liegt deutlich unter dem Landesschnitt: 3,8 Prozent der insgesamt 4961 Schulabgänger verließen 2016 die Schule ohne Hauptschulabschluss. Im Jahr zuvor waren es noch 4,9 Prozent.

Die wenigsten Schulabgänger gab es kreisweit 2016 in Wülfrath (keiner) und in Heiligenhaus 1,2 Prozent (was in absoluten Zahlen vier Schülern entspricht). Auffallend auch die Zahlen für die Stadt Mettmann: waren es hier 2015 noch neun Prozent, fiel diese Zahl ein Jahr darauf auf 4,2 Prozent. Mit 4,8 Prozent pendelte sich die Zahl für Ratingen nahe dem Landesdurchschnitt ein. 2015 hatte es auch hier mit 6,6 Prozent noch schlechter ausgesehen. Weitere Daten aus dem Land: Mehr als die Hälfte (6318) der 10 805 Abgänger ohne Hauptschulabschluss erreichte 2016 einen Abschluss im Rahmen sonderpädagogischer Förderung; dort kann je nach Förderschwerpunkt kein Hauptschulabschluss erworben werden. 2078 dieser Jugendlichen erzielten hier einen Abschluss im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ und 4240 im Förderschwerpunkt „Lernen“.

Im Sommer vergangenen Jahres verließen 4487 junge Menschen die Schule ohne jeglichen Abschluss; das waren 2,2 Prozent (2015: 2,1 Prozent) aller Schulabgänger. köh

