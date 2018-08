Bei den aktuellen Temperaturen macht Kindern vor allem das Matschen mit Wasser Spaß. Wir stellen ein paar besonders schöne Spielplätze und Brunnen vor.

Kreis Mettmann. Diese Örtlichkeit hat schon Kult-Charakter in Ratingen: Der beliebte Wasserspielplatz am Rodelberg in Ratingen West ist täglich von 10 bis 18.30 Uhr für Kinder und junge Familie geöffnet. Bei Regen und Temperaturen unter 20 Grad bleibt die Anlage geschlossen, so die Stadt. Den Öffnungs- und Schließdienst organisiert wie schon seit vielen Jahren wieder der Sportverein ASC Ratingen West.

Da wäre so mancher Erwachsener gerne noch einmal Kind an diesen heißen Tagen: Der Wasserspielplatz ist bereits für ganz junge Kinder geeignet, weil die Ausstattung mit Handpumpen, Schiebern und Klappen zum Anstauen von Wasser ein vielseitiges und abwechslungsreiches Spielen und Experimentieren ermöglicht. Auf der Spitze des Rodelbergs, ganz in der Nähe des Wasserspielplatzes, befindet sich dann noch ein „normaler“ schöner Spielplatz mit einer breiten Rutsche, einer HipHop-Schaukel, einem Kletterfelsen, einem Trampolin und einem Klettergerät.

Mettmann

Die Schüler der Grundschule Herrenhaus in Mettmann feierten vor kurzem die Inbetriebnahme der Wasserpumpe auf dem an das Schulgelände angrenzenden Spielplatz. Gleichzeitig wurde auch der neu gestaltete Bolzplatz unterhalb des Spielplatzes eröffnet. Der Belag des Bolzplatzes wurde erneuert und der Ballfangzaun saniert, eine Treppe und Sitzblöcke wurden eingebaut.

Die zwölf gewählten Spielplatzpaten aus den vierten Klassen durchtrennten feierlich das Band und Bolzplatzpate Christian Knipping war mit Kickern der Rathausverwaltung gegen eine Kinderformation der Grundschule Herrenhauserstraße angetreten. Übrigens: Der Spielplatz ist öffentlich und frei zugänglich.

Langenfeld

Nach Herzenslust mit Wasser matschen können Kinder an der Wasserskianlage Langenfeld (Baumberger Straße 88). Dort gibt es im Strandbereich einen kleinen Spielplatz, der auch mit einer Wasserpumpe ausgestattet ist. Dort können auch schon kleinere Kinder die Pumpe in Gang setzen. Das Wasser läuft dann in mehrere Becken, sagt Benjamin Sühs von der Betreiberfamilie. Anschließend läuft das Wasser in den See.

Außerdem bietet der Platz, der im Badebereich liegt, ein Klettergerüst und eine große Schaukel. Bei nicht ganz so gutem Wetter ist der Eintritt frei, bei klassischem Badewetter mit Sonnenschein zahlen Erwachsene vier Euro Eintritt, Jugendliche zwei. Kinder unter sieben Jahren dürfen umsonst rein.

Haan-Gruiten

Am Rande des Wohngebietes Hasenhaus, an der Düsseltalstraße, in Haan-Gruiten liegt der modernste Spielplatz der Stadt Haan. 600 000 Euro sind in das Gelände investiert worden, das seit 2015 Treffpunkt für die jüngeren Menschen aus dem Stadtteil ist. Rund 23 000 Euro hat der Lions-Club Haan beigesteuert für den Wasserspielplatz.