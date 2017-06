Gartenliebhaber, Musikfans oder Feierwillige: Sie alle kommen im Kreis Mettmann am Pfingstwochenende auf ihre Kosten.

Kreis Mettmann. Die Haaner Gartenlust erlebt ihre zwölfte Auflage. Immer am ersten Juni-Sonntag – diesmal also am 4. Juni – organisiert die inzwischen zum Verein gewordene Gruppe von Haaner Gartenfreunden eine Verkaufsausstellung auf einer großen Grünfläche in der Gartenstadt Haan. Der Karl-August-Jung-Platz wird von 11 bis 18 Uhr zu einer großen Verkaufs- und Aktionsfläche umgestaltet. Blühende Pflanzen, Gemüseableger, Werkzeug für das Gärtnern sind im Angebot – und vor allem viele kostenfreie Tipps. Die rund 70 Händler reisen zum Teil aus den Niederlanden und aus Belgien an. Wer ein Fahrrad und etwas Zeit mitbringt, kann von der Gartenlust aus auf eine Radtour zu vielen (Vor-)Gärten gehen, die für Besucher geöffnet werden. Die Adresse: Karl-August-Jung-Platz, Haan. Parken ist in der Innenstadt möglich. -dts

In Hilden spielt die Musik

Seit gestern und noch bis Sonntag präsentieren sich in Hilden die besten Bands der regionalen Musikszene. Und das rockige Familientreffen ist für die Zuschauer auch noch gratis. Mani Neumann und Ulli Brand (beide farfarello) haben ein ganz neues Musikfestival aus der Taufe gehoben. Da muss man einfach hin.Am heutigen Samstag spielen: um 16.30 Uhr Buschmanns Bande, um 17.30 Uhr Charly T. Allstars, um 19 Uhr Farfarello, um 20.30 Uhr Samhawkens mit Richi (Gesang). Auch morgen gibt’s jede Menge Programm: ab 18 Uhr Henderson aus Haan, ab 19 Uhr Martin Engeliens Gomusic, ab 20.30 Uhr Happy Gangstas mit Blasius Maltzahn aus Hilden. Die Musik spielt in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums, gefeiert wird draußen. Die Adresse: Aula Helmholtz-Gymnasium, Am Holterhöfchen 30, Hilden. cis

Peter Pan auf der Freilichtbühne

Auf der Freilichtbühne am Blauen See gab es schon viele literarische Berühmtheiten zu sehen: Pippi Langstrumpf, den Räuber Hotzenplotz, ganz früher mal Winnetou. In diesem Jahr können sich die Kinder auf „Peter Pan“ freuen. Los geht’s Pfingsten. Premiere ist am Pfingstsonntag, 4. Juni, um 15.30 Uhr. Die Kulisse ist für ein Theatererlebnis geradezu unschlagbar. Es gibt freie Platzwahl, alle Plätze sind überdacht, deswegen finden die Vorstellungen bei jedem Wetter statt. Es führt ein barrierefreier Weg vom Parkplatz bis zur Bühne. Die Freilichtbühne ist wie gemacht für einen Familienausflug mit Kindern. Spektakuläres Theater ist garantiert. Kinder zahlen 16 Euro, Erwachsene 18 Euro. Tickets gibt es unter Telefon 01805/300411 und im Internet Die Adresse: Naturbühne Ratingen, Zum Blauen See 20, Ratingen. köh