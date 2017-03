Die Mettmanner beweisen eine ganze Menge Kreativität

Verschiedene Workshops und 20 Stände lockten am Samstag zu einer Bastelstunde in die Königshof-Galerie in der Innenstadt.

Mettmann. Sehr kreativ wurde es am Samstag in der Kreisstadt beim vierten Kreativ-Marathon in der Königshof-Galerie. Die Grundidee ist ganz simpel und hat sich in der Vergangenheit bewährt. Es geht darum, Kreativität live zu erleben und sich von Experten in verschiedenen Workshops wertvolle Tipps abzuholen. Jeder darf sich ausprobieren und hat die Möglichkeit, neue Techniken zu erlernen und das Basteln vielleicht völlig neu für sich zu entdecken. Egal, ob jung oder alt, groß oder klein – der Kreativität sind keinerlei Grenzen gesetzt. Knapp 20 verschiedene Stände und mehrere Workshops waren in der Königshof-Galerie verteilt und lockten mit interessanten Bastel-Angeboten, die zum Ausprobieren anregten.

Den ganzen Nachmittag wurden viele süße Osterhasen gebastelt

Trends wie Hand-Lettering, Aquarellmalen, Stanzen oder Knetbeton lockten sogar Besucher von außerhalb an. Toni Fischer freute sich an seinem Stand über viele Interessierte, die die moderne Technik des Formens mit Knetbeton probieren mochten. Bei ihm konnten kleine Ostergeschenke für die Liebsten geformt werden. Den ganzen Nachmittag wurden viele süße Osterhasen gebastelt. Die Workshop-Anbieter sind keinesfalls unbekannte Laufkundschaft in der Bastel- und Kreativ-Szene: Mit Andrea Kasten zur Aquarellmalerei und der Zentangle-Expertin Karin Hennes sind echte Top-Acts mit ihren Angeboten am Start. Ein weiteres Thema an dem Nachmittag, welches im Trend ist, sind die ZENStones. Hierbei werden entspannte Mandela-Muster auf Naturmaterialen wie Stein oder Schiefer produziert.

Bei den kleinen Besuchern war vor allem das Seife-Gießen interessant. Neugierig wurden die Zutaten gemischt, an verschiedenen Ölen gerochen und alles zusammen in kleine Formen gegossen. „Meine Seife riecht so gut, viel besser als gekauft. Meine Mama hat bald Geburtstag, vielleicht schenke ich sie ihr dann“, erzählt die siebenjährige Maja, nachdem sie ein kleines Stück Seife unter Anleitung von Standbesitzerin Emde hergestellt hatte. Auch der „Foam Clay“, ein besonderer „Wolkenschaum“ zum Modellieren, am Stand von Marion Poganiuth, faszinierte die Kinder und sie hatten sichtlich Spaß daran, aus der Masse kleine Figuren zu formen.

Das Angebot war so vielseitig, wie man es sich nur wünschen konnte. Bei Iris Steinhaus wurden Koala-Pompons gebastelt, Andrea Conrad-Fischer bot das Stempeln mit neuen und innovativen Textil-Stempeln an. Außerdem lockte an diesem Tag ein Gewinnspiel mit einem attraktiven Hauptpreis. Viele Besucher kamen in die Kö-Galerie, um das bunte Programm zu erleben und Neues kennenzulernen.

Anzeige