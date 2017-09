Zum Wahlkreis 105 gehören die Städte Ratingen, Velbert, Heiligenhaus und Wülfrath.

Wie lässt sich preiswerter Wohnraum für Sozialschwache und Flüchtlinge schaffen?

Peter Beyer, CDU: Der Druck entsteht nicht durch Flüchtlinge, sondern durch Binnenwanderung. Verbilligte Abgabe von Bundesliegenschaften, Förderung genossenschaftlichen Wohnens, Sonderabschreibung für Geschosswohnungen und bessere Abschreibung für Neubauten sind Ansätze.

Kerstin Griese, SPD: Bauministerin Barbara Hendricks (SPD) hat die Mittel für den sozialen Wohnungsbau verdreifacht. Das muss fortgesetzt werden. Im Kreis muss sichergestellt sein, dass dieses Geld auch vollständig abgerufen wird. Außerdem muss die Mietpreisbremse verschärft werden.

Ophelia Nick, Grüne: Der Bund hat seine Investitionen in die soziale Wohnraumförderung verdreifacht. Allerdings bringt das alles nichts, wenn die Länder dieses Geld nicht zweckgerichtet verwenden. Wir setzen uns für eine ganzheitliche Wohnraumförderung und Entwicklung ein.

Tina Pannes, FDP: Es gilt, Hindernisse für mehr und günstigen Wohnraum zu beseitigen, dazu gehören auch übertriebene Bauvorschriften. Weiter Förderung für Sozialen Wohnungsbau. Gerade bei kommunalen Flächen muss niedrigpreisig gebaut werden – das Soziale steht hier klar vor der Rendite.

Rainer Köster, Linke: Am besten öffentlich geförderter Wohnungsbau wie in Hilden. Dort hat die Stadt ihrer Wohnungsbaugesellschaft Grund und Boden übereignet. Folge: Hervorragend ausgestattete Neubauten mit Mieten zu maximal 5,75 Euro kalt pro Quadratmeter (energiearm plus altengerecht)!

Wie werden Sie das Baustellen-Chaos auf den Autobahnen in den Griff bekommen?

Peter Beyer, CDU: Die CDU-geführte Landesregierung hat hierfür ein Konzept vorgelegt und hat mit der Umsetzung bereits begonnen. Einer der Schlüssel ist sicherlich der Lückenschluss der A 44 zwischen Ratingen und Velbert, für den ich mich seit Beginn meiner Amtszeit stark mache.

Kerstin Griese, SPD: Im Landtagswahlkampf hat die NRW-CDU weniger Staus auf den Autobahnen versprochen. Das hat sie bereits zurückgenommen. Ich werde nichts versprechen, was ich nicht einhalten kann. In NRW wird weiterhin viel in die Verkehrswege investiert, dafür hat die SPD gesorgt.

Ophelia Nick, Grüne: Die CDU ist angetreten, dieses Chaos zu lichten. Noch stehen wir alle im Stau. Auf lange Sicht wird nur ein Mix aus vielen Mobilitätsformen zusammen mit neuen arbeitsmarktrechtlichen Maßnahmen (Homeoffice, Gleitzeit u.v.m.) der einzige Weg sein, unsere Straßen zu entlasten.

Tina Pannes, FDP: Baustellen müssen schneller bearbeitet werden (Anreize zur Reduzierung der Bauzeit). Ein Baustellenmanagement würde bei Koordinierung helfen. Moderne Verkehrsleitsysteme können den Druck lindern. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen verkürzt werden.