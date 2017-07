Mettmann. Peter Petkovic hat in den vergangenen Monaten und Wochen oft zum Handy gegriffen und seine alten und guten Kontakte spielen lassen. Der Brasilien-affine Mettmanner hat für die 26. Festa Brasileira ein hochkarätiges Programm zusammengestellt, das zwei heiße Nächte mit südamerikanischer Musik auf dem altehrwürdigen Markt in Mettmann verspricht. Sollte das Wetter mitspielen, und davon geht Petkovic aus, werden viele Menschen aus Mettmann und aus der Region die Kreisstadt am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli, ansteuern.

Peter Petkovic hat sehr gute Kontakte zu Brasilianern, die seit vielen Jahren in Deutschland leben, und zu Bands, die entweder aus Europa (mit brasilanischen Wurzeln) oder aus Südamerika kommen. Diese brasilianische Community kommt immer zur Festa nach Mettmann. Das war schon früher im Stadtwaldhaus so, und ist seit zwei Jahren auf dem Markt geblieben.

Los geht’s am Freitag um 19 Uhr mit Marco Salles und Band. Die sechsköpfige Gruppe spielt „Brasil Mainstream“, aber auch spanische Stücke wie „La camisa negra“ und Musik von Carlos Santana. Danach sind Daniel de Alcala und Jose Primo mit Rumba Gitana an der Reihe. Die beiden Vollblutmusiker sind den Mettmannern bereits durch diverse Auftritte beispielsweise in der Fußgängerzone bekannt. Die sechsköpfige Band spielt Latin-Music und Songs von den den Gipsy Kings. „Da wird die Hütte brennen“, sagt Petkovic und freut sich auf diesen Abend.

Höhepunkt ist eine Samba- und Capoeira-Show

Der Samstag startet mit Jack Bahia und Band. Jack Bahia stammt aus Brüssel. Die Gruppe hat bereits bei zahlreichen Live-Auftritten viel Beifall bekommen. Top Act des Abends ist Alexxandó e Nossa Levada. Zum finalen Höhepunkt zeigt Elza Rodrigues mit ihrer Tanztruppe eine Samba- und Capoeira-Show.

In diesem Jahr gibt es zwei Cocktailbars auf dem Markt. Es wird einen Stand mit brasilianischen Spezialitäten wie schwarzen Bohnen, Empanadas und Coxinhas (Teigtaschen) geben, und als Kontrast deutsche Snacks wie Spießbraten und Currywurst. Die Brasserie 904 bietet mediterrane Küche an, es wird spanische, portugiesische und indische Stände geben.

Peter Petkovic musste ein umfangreiches Sicherheitskonzept vorlegen, da immerhin rund 1000 bis 1500 Gäste pro Tag erwartet werden. An allen fünf Markteingängen stehen jeweils zwei Security-Mitarbeiter. Um 24 Uhr ist an beiden Tagen Schluss. Danach geht es im Türmchen mit einer After-Show-Party weiter.

