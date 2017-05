Designierter Erster Beigeordneter stirbt bei Unfall

Velberter Stadtverwaltung tief betroffen / Ratssitzung kurzfristig abgesagt / Ursache bisher ungeklärt.

Velbert/Heiligenhaus. Ansgar Bensch ist tot. Genau eine Woche nachdem der Velberter Hauptausschuss einstimmig den 44-jährigen Beigeordneten und Stadtkämmerer dem Rat für die Wahl zum neuen Ersten Beigeordneten vorgeschlagen hatte, kam Bensch gestern auf der Fahrt von seiner Heimatstadt Duisburg zur Arbeit bei einem tragischen Unfall auf der Höseler Straße in Heiligenhaus ums Leben. Er hinterlässt Ehefrau und ein Kind.

Gegen 7 Uhr war Benschs schwarzer BMW Mini, aus Richtung Ratingen-Hösel kommend, in Höhe der Hausnummer 138 auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem 40-Tonner-Lkw eines Kraftfahrers aus Velbert (61) zusammengestoßen. „Warum, das ist ist bisher ungeklärt“, sagte eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde Mettmann der WZ. Der Kraftfahrer verlor die Kontrolle über seinen Sattelzug und kam nach links von der Straße ab. Bensch erlitt bei der Kollision so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein nachfolgender Hyundai-Fahrer aus Köln (51), der ebenfalls in Richtung Heiligenhaus steuerte, konnte den Fahrzeugen nicht mehr ausweichen. Das Auto stieß mit dem Mini zusammen.

Mini und Lkw werden von der Polizei sichergestellt

Sowohl der Lkw- als auch der Hyundai-Fahrer erlitten einen schweren Schock und wurden zur Behandlung in nahe Krankenhäuser gebracht. Der Mini und der Lkw wurden zur Spuren- und Beweissicherung von der Polizei sichergestellt. Der Gesamtsachschaden wird auf 52 000 Euro geschätzt.

Die Höseler Straße war für circa sieben Stunden zwischen der Ruhrstraße in Heiligenhaus und dem Kreisverkehr Sinkesbruch in Ratingen-Hösel komplett gesperrt.

Am Mittag sagte Bürgermeister Dirk Lukrafka (CDU) die für gestern terminierte Sitzung des Stadtrates ab. „Das Mitgefühl des Verwaltungsvorstandes, der Mitglieder des Rates und der gesamten Belegschaft gilt der Familie. Welchen Verlust der Tod von Ansgar Bensch für die Stadt Velbert darstellt, kann im Moment noch gar nicht abgeschätzt werden. Aufgrund seiner offenen und kollegialen Art werden seine Kolleginnen und Kollegen ihn sehr vermissen“, so der Verwaltungschef.

Der gebürtige Darmstädter Ansgar Bensch war am 9. Dezember 2014 vom Rat als Nachfolger des jetzigen Bürgermeisters zum Kämmerer gewählt worden und trat am 2. März 2015 seinen Dienst an. Zuvor war der Jurist fünf Jahre Bereichsleiter für das Immobilienmanagement in Duisburg.

