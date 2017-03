Der Stadt fehlen Grundstücke für Kitas, Wohnungen und Gewerbe

Viele Grundstücke in der Stadt liegen brach oder sind in Privatbesitz. Die Eigentümer haben andere Pläne und blockieren den Verkauf.

Mettmann. Bürgermeister Thomas Dinkelmann spart nicht mit Kritik: „Jahrelang hat es keine nachhaltige Grundstücksbevorratung gegeben“. Städtische Grundstücke seien verkauft und zu Geld gemacht worden, neue Flächen nicht erworben. Das räche sich nun. Jetzt fehlten der Stadt eigene Grundstücke, um beispielsweise Kindergärten, Flüchtlingsheime und (ganz wichtig) preiswerte Wohnungen zu errichten. Die Stadt selbst baut nicht, könnte aber die eigenen Grundstücke an Bauträger mit der Maßgabe verkaufen, öffentlich geförderten Wohnungsbau zu betreiben.

So soll es am Peckhaus geschehen. Dort sind Grundstücke neben der ehemaligen Förderschule im Besitz der Stadt. „Wir möchten auch das Grundstück der Schule am Peckhaus vom Kreis kaufen“, sagt Dinkelmann. Der Kreis sperrt sich bislang. Ein weiteres Problem: Rund 70 anerkannte Flüchtlinge leben derzeit in den städtischen Unterkünften. Und die Zahl wächst. Sie müssten eigentlich in Privatwohnungen ziehen. Doch preiswerten Wohnraum gibt es nicht in Mettmann. Hinzu kommt, dass diese anerkannten Flüchtlinge mindestens drei Jahre (Wohnsitzauflage) in Mettmann leben müssen. „Bekommen wir neue Flüchtlinge, müssen wir bauen“, sagt Dinkelmann. Auch für Menschen mit kleineren Einkommen und für Rentner wird Wohnraum gebraucht.

Es gibt Potenziale in der Stadt, die nicht angepackt werden

Positive Beispiele der jüngsten Zeit ist ein Neubauprojekt an der Beethovenstraße. Dort ist öffentlich geförderter Wohnungsbau geplant. Auch der Bauverein sei nach wie vor aktiv und bediene die Nachfrage. Doch das alles reiche nicht. Die Stadt hat vor, für das Neubaugebiet an der Kirchendelle in Vorleistung zu treten und Grundstücke zu erwerben, die sie dann mit der Auflage weiter veräußert, Sozialwohnungen zu errichten.

Ein weiteres Problem ist der Mangel an Gewerbeflächen. „Der Neanderpark ist so gut wie vermarktet, im Gewerbegebiet zur Gau läuft es auch ganz gut an“, so Dinkelmann. Laut Regionalplan ist dann erstmal Schluss. Dabei gibt es noch Potenziale in der Stadt, die seit Jahren nicht angepackt werden: das Gewerbegebiet an der Bahnstraße. Eigentümer möchten dort Wohnungen bauen, die Stadt will das verhindern. Grund: „Wir brauchen dringend Gewerbesteuer“, sagt der Rathauschef. Ähnlich sieht es bei Eismann und der alten Brotfabrik aus. Der Eigentümer bewege sich nicht. Nächste „Baustelle“: Die sogenannten Overhoffschen Höfe. „Für einen Park oder eine Grünfläche viel zu schade“, sagt Dinkelmann. Wohnen und Geschäftsräume wären besser.

