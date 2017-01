Der Leiter des KHG geht in den Ruhestand

Rudolf Kirschner war 18 Jahre lang am Konrad-Heresbach-Gymnasium tätig.

Mettmann. Leicht fällt ihm der Abschied nicht: 18 Jahre verbrachte Rudolf Kirschner am Mettmanner Konrad-Heresbach-Gymnasium – zehn Jahre davon als Schulleiter. Nun geht er zum 1. Februar in den Ruhestand. „Ich gehe nicht freudigen Herzens, aber es ist schon okay so“, sagt der 64-Jährige.

Es war im Jahr 1999, als Rudolf Kirschner an das KHG kam – zunächst als stellvertretender Schulleiter. Während seiner Zeit in Mettmann hat er viele Erinnerungen gesammelt und so manche Herausforderung gemeistert – etwa „die größte Schulreform nach dem Zweiten Weltkrieg“, wie er sagt. Die Umstellung von G9 auf G8 war für die Schulleitung und das Lehrerkollegium ein großer Einschnitt. „Es ging ja nicht nur darum, die Oberstufe zu verkürzen“, erzählt er: „Es mussten auch Gelegenheiten für den Nachmittagsunterricht geschaffen werden.“

Der 64-Jährige wollte eigentlich Zahnarzt werden

Auch ansonsten war Kirschners Zeit als Schulleiter von Situationen geprägt, die schnelle Lösungen und Umdenken erforderten – etwa als die Aula zwei Jahre lang wegen Bauarbeiten gesperrt war. „Ein Ort, den wir fast täglich brauchen“, sagt er: „Das zu organisieren war eine Herausforderung, aber es hat funktioniert.“ Improvisation war auch gefordert, als im vergangenen Jahr die Flüchtlinge in der Turnhalle untergebracht waren.

Rudolf Kirschner hat gerne an der Konrad-Heresbach-Schule gearbeitet. Dabei wollte er eigentlich kein Lehrer werden, sondern Zahnarzt und die Praxis seines Vaters übernehmen. Doch der Numerus Clausus für Zahnmedizin war in den 1970er-Jahren hoch. Und so studierte Kirschner Chemie, Physik und Sport in Köln. Sein Referendariat machte er schließlich am Heinrich-Heine-Gymnasium in Mettmann.

Besonders froh ist er, dass es schon einen Nachfolger gibt: Horst Knoblich, stellvertretender Schulleiter, wird den Posten übernehmen – zunächst kommissarisch. Und Kirchner? „Meine Tochter freut sich, dass ich ein Vollzeit-Opa werde.“ Ansonsten wird er auf dem Tennisplatz oder auf seiner 700er Honda zu finden sein.

