Die Landtags-Kandidaten des Wahlkreises 37 (Erkrath, Haan, teils Hilden teils Mettmann) beantworten Fragen zu zentralen Themen.

Ist die Schleierfahndung ein geeignetes Mittel, um die Zahl der Einbrüche im Kreis einzudämmen?

Manfred Krick (SPD): Die Schleierfahndung „Mobile Täter im Visier“ ist ein geeignetes Mittel und wird in NRW mit Erfolg praktiziert. Es bedarf dafür keines weiteren Gesetzes, wie andere das fordern.

Christian Untrieser (CDU): Ja, denn 13 von 16 Bundesländern erlauben die Schleierfahndung mit Erfolg. Angesichts der hohen Einbruchskriminalität bei uns muss dieses Mittel unbedingt genutzt werden.

Peter Knitsch (Bündnis 90/Die Grünen): Nein! Verdachtsunabhängige Kontrollen verhindern keine Straftaten, würden aber wie auch etwa eine umfassende Videoüberwachung unsere Bürger*innenrechte gefährlich einschränken.

Dirk Wedel (FDP): Verdachts- und ereignisunabhängige Personenkontrollen stellen die Bürgerinnen und Bürger unter Generalverdacht. Nicht mehr Gesetze bekämpfen Verbrecher, sondern mehr Polizei.

Michael Gincel-Reinhardt (Die Linke): Verdachtsunabhängige Überprüfungen widersprechen allen rechtsstaatlichen Prinzipien. Die beste Prävention ist eine soziale Politik, die Ausgrenzung verhindert gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

Herbert Strotebeck (AfD): Die Schleierfahndung ist durchaus auch ein geeignetes Mittel. Außerdem müssen alle polizeilichen Ermittlungsmethoden genutzt werden um diese unhaltbaren und sich verschlimmernden Zustände einzudämmen.

G 8 oder G 9 – was favorisieren Sie fürs Gymnasium?

Manfred Krick (SPD): Die SPD wird den Jugendlichen in Klasse zehn in jedem Gymnasium die Wahlfreiheit geben, ob sie ihr Abitur in zwölf oder 13 Jahren machen wollen. So entscheiden die Betroffenen selbst.

Christian Untrieser (CDU): Am wichtigsten ist: Bekämpfung des Unterrichtsausfalls und eine bessere Ausstattung der Schulen. Daneben sollen Schüler, Lehrer und Eltern über G 8/G 9 entscheiden (wie in Hessen).

Peter Knitsch (Bündnis 90/Die Grünen): Ich befürworte G 9, bin aber für ein Wahlrecht der Schüler*innen. Wichtig ist vor allem längeres gemeinsames Lernen und frühzeitige Förderung aller Kinder!

Dirk Wedel (FDP): Gymnasien, die G 8 fortsetzen wollen, müssen in Ruhe weiterarbeiten können. Sie sollen künftig aber vor Ort wieder G 9 oder auch ein paralleles Angebot von G 8 und G 9 wählen können.

Michael Gincel-Reinhardt (Die Linke): Die Verkürzung auf G 8 und damit der Druck auf die Schüler, muss zurückgenommen werden. Der gemeinsame Schulbesuch bis zur zehnten Klasse erhöht die Chancengleichheit für alle Kinder.

Herbert Strotebeck (AfD): Die AfD ist ganz klar für G 9. Den Einheitsschulen muss Einhalt geboten werden. Nur durch ein ausdifferenziertes, aber durchlässiges Schulsystem ist eine echte, weil individuelle Förderung, zu leisten.