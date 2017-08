Der Förderbescheid ist eingetroffen. 2018 geht es los.

Mettmann. Für die Umgestaltung der Mühlen- und der Schwarzbachstraße im Bereich des Jubiläumsplatzes ist der Förderbescheid des Landes im Rathaus eingegangen. Die Arbeiten, die Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes zur Attraktivierung der Innenstadt sind, werden mit rund 1,2 Million Euro bezuschusst.

Auch die Mühlenstraße soll attraktiver werden

Mit dem Umbau der Schwarzbachstraße am Jubiläumsplatz soll begonnen werden, wenn die Arbeiten in der Breite Straße und der Johannes-Flintrop-Straße im kommenden Jahr abgeschlossen sind. Zeitgleich soll der Startschuss zur Neugestaltung der Mühlenstraße erfolgen. Durch die Umgestaltung des öffentlichen Raums soll die Mühlenstraße zu einem attraktiven und qualitätsvollen Stadtraum entwickelt werden. Das Konzept orientiert sich in der gestalterischen Gliederung und den Materialien an den bereits umgebauten Innenstadtbereichen mit hellem Betonsteinpflaster in Kombination mit anthrazitfarbenen Betonsteinplatten als straßengliederndes Element. Mit einem Wechsel von freien Wegeflächen und baumbestandenen Abschnitten entsteht ein spannungsvolles Bild eines sich öffnenden Stadtraumes, heißt es vonseiten der Stadt.

Entsprechend ihrer Bedeutung greifen die Übergangsbereiche zum Jubiläumsplatz in die Straßenabschnitte ein und werden zusätzlich betont. So wird der Anschlussbereich Tannisberg/Ömjang/Jubiläumsplatz über eine Aufpflasterung als großzügige Platzfläche ausgestaltet, die Wegeachsen des Ömjang und der Kirchtreppe greifen als „Natursteinteppiche“ in die Platzfläche ein und betonen die Verbindung von und zur Oberstadt. Der in diesem Bereich vorhandene Baum bleibt als zentrales Element des Platzes erhalten. Als weitere Verbindung zur Oberstadt wird die Schweizer Trapp über ein Natursteinband zur Treppenanlage der Kreissparkasse geführt. Red/cz

