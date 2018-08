Mit dem Umzug wird auch das Angebot ausgeweitet.

Mettmann. Das Institut für Gesundheitsförderung zieht in das ehemalige Ladenlokal des Raumausstatters Kocherscheidt und bietet am 5. September mit dem „Runden Tisch für Seniorenfragen“ eine Aktionsveranstaltung unter dem Motto „In Bewegung bleiben“ im Evangelischen Krankenhaus Mettmann. Doch der Umzug bedeutet nicht nur eine räumliche Veränderung, im stetigen Wachstum ist auch das Angebot.

„Ab September nehmen wir das Thema „Gesundheits- und Seniorenreisen“ mit in unser Portfolio auf und freuen uns auf die Kooperation mit dem Reisebüro „art reisen“ aus Mettmann“, so Klugstedt. „Sport und Bewegung, aber auch Entspannung für Körper und Geist schaffen in Kombination die optimale Erholung im Urlaub und dazu werden wir vor Ort Angebote bieten“, so die Leiterin des Institutes. Auch Krankenhausgeschäftsführer Bernd Huckels freut sich über den Zugewinn an Räumlichkeiten in der Gartenstraße: „Die Gartenstraße hat sich mit dem EVK Mettmann, dem Ärztehaus, dem Sanitätshaus, der Apotheke und dem neuen Gesundheitsladen zu einem wahren Gesundheitsstandort etabliert und ich freue mich über das stetige Wachstum hier vor Ort. Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation – das alles findet man gebündelt an einem Standort“, so Huckels.

Das Institut bietet bereits seit knapp 20 Jahren vielfältige, zielgruppenspezifische Angebote im Bereich des Gesundheitssportes an und so wird auch die Neueröffnung an der Gartenstraße mit Bewegung verbunden. Im Foyer des Krankenhauses wartet dann nach der offiziellen Eröffnung ein abwechslungsreiches Programm aus Mitmach- und Informationsangeboten.

Das Programm im Überblick: 11 Uhr Eröffnung des neuen Ladens, 11.15 Uhr: Fuß- und Venengymnastik im Foyer, 13 Uhr: Vortrag zur neuen Demenzstation im EVK Mettmann, 14 Uhr: Sitzgymnastik, 15 Uhr: Nordic Walking / Herz-Kreislauf-Training für Einsteiger, 16 Uhr: Ziehung des Gewinners der IfG-Schatzsuche. Darüber hinaus gibt es kostenfreie Shiatsu-Massagen, Lach-Yoga, Bewegungsspiele aus der Kindheit, ein Stand zum Thema Händehygiene und weitere Aussteller. Red