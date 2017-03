Das Festzelt zieht in diesem Jahr auf den Königshofplatz

Die Sankt Sebastianer bestätigen Cornelia Lanzmich als erste Brudermeisterin. Erste Planungen für das Schützenfest laufen.

Mettmann. Cornelia Lanzmich (Katharinen-Kompanie sowie Tambour-und Fanfarencorps) bleibt erste Brudermeisterin der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1435. Die amtierende Schützenkönigin wurde bei der Generalversammlung im Johanneshaus mit deutlicher Mehrheit in ihrem Amt bestätigt. Einstimmig zum zweiten Brudermeister wurde erneut Daniel Gebauer (Offizierscorps) gewählt. Für den nicht mehr kandidierenden Dritten Brudermeister Willi Baumermann wählte die Versammlung ebenfalls einstimmig Tristan Wentorf (Offizierscorps).

Das diesjährige Schützenfest ist vom 23. bis 27. Juni geplant

Daniel Gebauer, der auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Bruderschaft zuständig ist, wies darauf hin, dass das Schützenfest mit der Johanniskirmes vom 23. Juni bis 27. Juni stattfindet. Kirmesbürgermeister Volker Stein habe den größten Teil der Vorbereitungen abgeschlossen. „Wir sind froh, dass wir mit Volker Stein einen Cheforganisator haben, der die besten Kontakte zu den Schaustellern hat und damit dafür sorgt, dass wir auch in diesem Jahr eine tolle Innenstadtkirmes bekommen werden.“ Gebauer verweist darauf, dass in diesem Jahr der Schwerpunkt der Kirmes im Bereich Jubiläumsplatz und Königshofstraße läge. „Es hat sich herausgestellt, dass der untere Teil der Schwarzbachstraße in Richtung Seibelquerspange von den Kirmesbesuchern nicht so gut angenommen wird.“

Das Festzelt soll diesmal auf dem Königshofplatz neben der Kö-Galerie stehen. „Das ist mitten im Zentrum des Geschehens“, sagt der Zweite Brudermeister. „Im Festzelt findet auch der Krönungsball statt“. Der Vorstand plane zudem, das Königsschießen auf dem Platz neben dem Mehrgenerationenhaus durchzuführen. „Da müssen aber noch einige Fragen hinsichtlich der Genehmigung dieses neuen Standortes klären “, will sich Daniel Gebauer nicht abschließend festlegen. Es wäre aber sicherlich schön, wenn Festzelt und Schießstandort in einer überschaubaren Nähe beieinander liegen, fügt Gebauer hinzu.

Nicht nur das Schützenfest, sondern weitere Aktivitäten stehen auf dem Programm der Bruderschaft: So ist unter anderem auf dem Königshofplatz im Mai ein Biwak mit dem DRK und der Feuerwehr geplant. Ende September soll ein Bruderschaftsfest zusammen mit befreundeten Bruderschaften und Schützenvereinen stattfinden.

Die Jägerkompanie wird im kommenden April 20 Jahre alt

Bereits am Samstag, 22. April, finden die Feierlichkeiten der Jägerkompanie anlässlich des 20-jährigen Bestehens statt. Die weiteren Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand erbrachten folgendes Ergebnis: erster Geschäftsführer: Andreas Themann, zweiter Geschäftsführer: Thomas Gonschorek, erster Schatzmeister: Stephan Lürkens, zweiter Schatzmeister: Marek Holewa, erster Schießmeister: Ralf Buscher.

