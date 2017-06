Mettmann. Wegen der Kirmes in der Mettmanner Innenstadt werden die Schwarzbachstraße und Teile des Jubiläumsplatzes gesperrt – von Mittwoch, 21. Juni, 8 Uhr, bis Mittwoch, 28. Juni, 18 Uhr. Davon betroffen sind auch die Buslinien O10, O13, 741, 748, 749, SB68 und DL6. Die Busse fahren Umleitungen, einige Haltestellen werden nicht bedient. Hier die Änderungen im Detail:

Linien O10, SB68, 741 und 749

Die Busse fahren in Richtung Jubiläumsplatz eine Umleitung ab der Haltestelle „Hammer Straße“, in Gegenrichtung ab der Haltestelle „Jubiläumsplatz“. Die Haltestelle „Jubiläumsplatz, Steig 3“ wird in Richtung Hammer Straße an den Steig 4 verlegt, in Gegenrichtung wird die Haltestelle „Jubiläumsplatz, Steig 2“ an den Steig 5 verlegt.

Linie O13

In Richtung Schellenberg fahren die Busse ab der Haltestelle „Hammerstraße“ eine Umleitung, in Gegenrichtung ab der Haltestelle „Schellenberg“. Die Haltestelle „Jubiläumsplatz“ entfällt in beiden Richtungen, stattdessen die Haltestelle „Hammerstraße“ nutzen. Die Haltestelle „Seibelstraße“ entfällt in beiden Richtungen, stattdessen die Haltestelle „Schellenberg“ nutzen.

Linie 748

Die Linie endet, von Wülfrath kommend, an der Haltestelle „Hammerstraße“. Die Haltestelle „Jubiläumsplatz“ entfällt in beiden Richtungen, stattdessen die Haltestelle „Hammerstraße„ nutzen.

Linie DL6

Die Busse fahren in Richtung Seibelstraße ab der Haltestelle „Hammerstraße“ eine Umleitung, in Gegenrichtung ab der Haltestelle „Schellenberg“. Die Haltestelle „Jubiläumsplatz“ entfällt in beiden Richtungen, stattdessen die Haltestelle „Hammerstraße“ nutzen. Die Haltestelle „Seibelstraße“ wird in beiden Richtungen an die Haltestelle „Schellenberg“ der Linie O13 verlegt.

