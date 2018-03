Kartenvorverkauf für den Konzertabend am 16. März hat begonnen.

Mettmann. Das Warten für die zahlreichen Bluesfans in Mettmann und Umgebung hat ein Ende: Die dritte Auflage des Bluesfestivals Mettmann steigt am Freitag, 16. März, und in diesem Jahr fällt die Besetzung internationaler denn je aus, da erstmals keine heimischen Künstler, sondern ausschließlich Musiker aus Großbritannien und den USA vertreten sein werden.

Den Anfang machen The Tremors, die – zunächst als Trio mit Harp-Spieler Paul Lange, später als Duo bestehend aus Cory P. McDaniel und Dale Bohren – bereits seit 2001 gern gesehene Gäste in Mettmann sind. Über Dales Bruder, Spencer Bohren, kamen die US-Amerikaner damals zum ersten Mal zur Mettmanner Blueswoche, an deren Tradition das Festival mit altbekannten und lieb gewonnenen Künstlern erinnern soll. Cory McDaniel war zudem einige Male als Solo-Act in Mettmann, freut sich aber nun umso mehr erneut mit seinem Freund Dale Bohren am Bass der Blueswoche und ihrem 2015 verstorbenen Schöpfer Wolfgang Pieker die Ehre zu erweisen.

Die Geschichte des zweiten Künstlers reicht noch weiter in die musikalische Geschichte Mettmanns zurück. Der Brite John Crampton – bewaffnet mit Steel Guitar, Banjo, Base Drum und Harp – begeisterte das hier ansässige Publikum erstmals 1998 und war seitdem bei fünf Auflagen der Mettmanner Blueswoche zu Gast.

Dave Kelly kennen viele Musikfans noch aus dem alten Muckefuck

Das Highlight des Abends wird zweifelsfrei Dave Kelly sein, der auf eine beachtliche Karriere (Blues Band, Dave Kelly Band, Duo mit Tom Jones) zurückblicken kann. Die Geschichte des virtuosen Gitarristen mit der souligen Stimme in Mettmann begann im ehemaligen Muckefuck, wo Wolfgang Pieker viele hundert Konzerte ausrichtete, nicht wenige davon mit seinem besonderen Freund Dave Kelly.

Das Festival am 16. März beginnt um 20 Uhr in der Aula des Konrad-Heresbach-Gymnasiums. Karten sind im Vorverkauf zum Vorzugspreis von 18 Euro erhältlich beim Schaufenster Mettmann sowie im Bürgerbüro Mettmann. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro. Red