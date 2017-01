Bewaffnete Diebe überfallen Spielhalle

Monheim. Ein maskierter und mit einem Revolver bewaffneter Räuber hat in der Nacht zu Montag eine Spielhalle an der Neustraße überfallen. Laut Polizeibericht n erbeutete er mehrere hundert Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen 00.19 Uhr hatte der Unbekannte die Geschäftsräume der Spielhalle betreten. Die Kapuze seines Parkas tief ins Gesicht gezogen, mit einem Schal zusätzlich maskiert, bedrohte der Unbekannte eine zum Tatzeitpunkt allein anwesende und mit Aufräumarbeiten beschäftigte 58-jährige Angestellte.

Nach Polizeiangaben richtete er einen Revolver auf die Frau, warf ihr gleichzeitig einen mitgebrachten blauen Stoffbeutel zu und verlangte das Bargeld aus der Kasse. Mit seiner Beute verließ der Räuber anschließend die Spielhalle durch den Haupteingang. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet. Dieser sah den Räuber in Begleitung eines weiteren unbekannten, nicht genauer beschriebenen Mannes flüchten Beide Männer flüchteten zu Fuß in Richtung Heinestraße. Die Angestellte blieb unverletzt. Die laut Polizei sofort nach Bekanntwerden der Tat veranlasste Fahndung verlief ohne Erfolg.

Womöglich steht die Tat in Zusammenhang mit ähnlichen Taten in der Region. So hofft die Kriminalpolizei im Kreis Mettmann zur Klärung von insgesamt sechs Raubüberfällen auf Spielhallen in Hilden auf Hinweise von Fernseh-Zuschauern: Die Fälle werden deshalb am morgigen Mittwoch, 11. Januar, ab 20.15 Uhr in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ ausgestrahlt. mei

