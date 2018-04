Schüler aus Laval, der französischen Partnerstadt, waren zu Gast am Konrad-Heresbach-Gymnasium. Bürgermeister Thomas Dinkelmann empfing die Mädchen und Jungen mit ihren Mettmanner Gastschülern im Rathaus. Den 36 Gästen erklärte der Bürgermeister, dass er die Partnerschaft zwischen Mettmann und Laval neu beleben möchte. Nach mehr als 40 Jahren müsse überlegt werden, wie die Beziehungen beider Städte verbessert werden können. Dafür, so Dinkelmann, sei es wichtig, dass sich die Menschen beider Städte wieder häufiger treffen. Er dankte dem Gymnasium, das im zweiten Jahr einen Schüleraustausch mit den Collèges Alain Gerbault und Jules Renard in Laval durchführt. Anfang Juni werden die Schüler des KHG zum Gegenbesuch nach Frankreich reisen. Neben den Schulen sollten auch die Vereine beider Städte wieder den Kontakt zueinander suchen und pflegen, sagte der Bürgermeister. Es sei wichtig, dass sich Sport-, Heimat- und Kulturvereine gegenseitig besuchten und die Patenschaft mit Leben füllten. Ende des Jahres ist das neugegründete Mettmanner Stadtorchester nach Laval eingeladen worden, um am 11. November an den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Kriegsendes von 1918 teilzunehmen. Das sei ein guter Anfang, sagte der Bürgermeister. Untergebracht sind die französischen Gäste in Mettmanner Familien. Auch ihnen sprach Dinkelmann seinen Dank für die Gastfreundschaft aus. Im Gegenzug bedankten sich fünf Schüler aus Laval auf Deutsch beim Bürgermeister für den herzlichen Empfang im Rathaus sowie für die freundliche Aufnahme an der Schule und in ihren Gastfamilien. Die Schüler aus Laval lernten bei ihrem Besuch Stadt Mettmann und Region kennen. Foto: Stadt Mettmann