Autobahnen werden zu Großbaustellen

Anwohner und Autofahrer im Rheinland brauchen in den kommenden beiden Jahren Geduld.

Kreis Mettmann. Auf 85 große Autobahnbaustellen müssen sich Autofahrer und Anwohner im Rheinland in den kommenden beiden Jahren einstellen. Das hat jetzt der Landesbetrieb Straßenbau NRW bei seiner dritten Regionalen Baustellenkonferenz vor Vertretern anderer Behörden und Verkehrsträger, von Verbänden, der Wirtschaft und der Polizei erklärt. Die Baustellenkonferenzen von Straßen.NRW gibt es, um alle Betroffenen früh an einen Tisch zu bringen. Mit ihnen sollen große bauliche Maßnahmen im Vorfeld abgestimmt werden. Die Beteiligten hoffen, auf diesem Weg die Beeinträchtigungen durch Baustellen so gering wie möglich zu halten. Folgende Projekte sind in Arbeit oder noch geplant:

Großbaustelle A 3, Kreuz Ratingen-Ost/Kreuz Hilden

Im zweiten Quartal dieses Jahres soll die Sanierung der Autobahn in beide Fahrtrichtungen abgeschlossen sein. Sie dauert seit drittem Quartal 2014 an.

Großbaustelle A 3, Leverkusen-Opladen/Kreuz Hilden

Noch bis ins zweite Quartal kommenden Jahres soll die Streckensanierung des ersten Bauabschnittes andauern, die im ersten Quartal dieses Jahres beginnt. Warnbaken auf dem Notstreifen sind aufgestellt und kündigen die Bauarbeiten an.

Großbaustelle A 3, Kreuz Ratingen-Ost/Mettmann

Die Fahrbahnen in beiden Fahrtrichtungen werden voraussichtlich zwischen dem dritten und dem vierten Quartal saniert.

Großbaustelle A 46, Kreuz Hilden

Noch im zweiten Quartal dieses Jahres soll der Bau der Lärmschutzwand für Erkrath („An der Brandshütte“) beendet werden. Die Bauarbeiten dauern seit dem vierten Quartal 2015 an.

Großbaustelle A 46, Düsseldorf-Eller/Erkrath

Für beide Fahrtrichtungen laufen Bauarbeiten zum sechsstreifigen Ausbau der Autobahn seit 2013. Sie sollen im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen sein.

Großbaustelle A 542, Dreieck Langenfeld/Kreuz Monheim-Süd

Seit dem zweiten Quartal 2016 werden die Fahrbahnen für beide Richtungen saniert. Die Arbeiten sollen im dritten Quartal dieses Jahres beendet sein.

Wer sich mit den geplanten Baustellen beschäftigen möchte, kann ab sofort das neue Angebot des Straßen.NRW-Verkehrsportals nutzen. Auf der neu programmierten dynamischen Karte erhalten die Nutzer nach Auswahl des Reiters „Baustellenplanung, langfristige Sicht“ einen Überblick über die wichtigsten aktuellen und zukünftigen Großbaumaßnahmen auf den Autobahnen in NRW. Im Internet ist ein Link aufrufbar. arue

http://bit.ly/2n2fxQx

