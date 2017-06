Parken in sämtlichen Seitenstraßen und Feldwegen ist verboten.

Ratingen. Auch in Ratingen herrscht am Sonntag Ausnahmezustand: Der Tross der Tour de France wird die Stadt halbieren: Für Kraftfahrer gibt es generell kein Durchkommen. Für Polizei und Rettungskräfte gibt es drei Schleusen. „Fußgänger und schiebende Radfahrer können an der gesamten Strecke queren“, sagte gestern Stephanie Engelhardt, Projektleiterin bei der Stadt. Allerdings seien die Anweisungen der Streckenposten zu beachten.

Neu ist, dass die Sperrungen am Sonntag bereits ab 8 Uhr gelten. Ab 15 Uhr werden die Sperrungen nach und nach aufgehoben. Das Parken in sämtlichen Seitenstraßen und Feldwegen ist verboten. Insbesondere der Altenbrachtweg und der Ilbeckweg sowie Mauerweg, Doppenbergweg und Borner Weg sind freizuhalten, um den Einsatz von Rettungskräften im Schwarzbachtal sicherzustellen. „Dort wird konsequent abgeschleppt“, kündigte die Stadt an. Das Schwarzbachtal und die Schleusen können bis 9 Uhr befahren werden. Insbesondere in den beiden großen Kreuzungsbereichen am Europaring müssen Gitter aufgestellt werden. Diese Arbeiten können erst dann begonnen werden, wenn die Strecke für den Verkehr gesperrt ist.

Die Siedlung Haarbach Höfe kann während des Sperrzeitraums mit Fahrzeugen gar nicht verlassen werden. Dasselbe gilt für kleinere Stichstraßen im Schwarzbachtal, die keinen Anschluss in Richtung Norden oder Süden haben. Die Mettmanner Straße kann nicht gekreuzt werden!

Die Autobahnabfahrten werden ab 5 Uhr morgens gesperrt

Das Schwarzbachtal ist einschließlich Auffahrt der Autobahn 44 Anschlussstelle Schwarzbach bis 9 Uhr befahrbar. Die Autobahnabfahrten der A44 Schwarzbach werden durch Straßen NRW bereits ab 5 Uhr morgens bis 17 Uhr gesperrt. Neben der Rennstrecke sind die beiden großen Kreuzungen Europaring/Industriestraße/Bechemer Straße sowie Europaring/Düsseldorfer Straße/Volkardeyer Straße komplett gesperrt. Für Erstere wird sogar noch ein Teil des Röntgenrings gesperrt sein. Abbiegen von der Schwarzbachstraße nach rechts in den Röntgenring ist jedoch möglich.

Bechemer Straße wird bis zur Kreuzung Poststraße gesperrt sein. Eine weitere Vorsperre gibt es im Bereich der Volkardeyer Straße, nämlich in Höhe der Straße Zur Spiegelglasfabrik. Die Brücke ist folglich nicht befahrbar.

Autofahrer aus West nehmen die Westtangente/Süd-Dakota-Brücke (Kaiserswerther Straße), um nach Ratingen Mitte zu gelangen. Hans-Böckler-Straße, Poststraße, Homberger Straße sind von den Sperrungen nicht betroffen, so dass ein Verlassen von Mitte Richtung Ost möglich ist.

Größere Einschränkungen gibt es im Schwarzbachtal sowie stadtauswärts aus der Sperrzone heraus. Hier gibt es lediglich eine Umleitungsstrecke: Über die Neanderstraße, Knittkuhler Straße, B7 auf die A3 in Mettmann/ Hubbelrath. Stadteinwärts gilt dasselbe. Aktuelle Informationen im Internet.

