Oldtimer stehen in Mettmann im Blickpunkt, in Hilden wird das erste Fass Wies’n-Bier angeschlagen, Monheim feiert Septemberfest und Langenfeld das Schoppenfest.

Kreis Mettmann. Die Schätzchen werden derzeit wahrscheinlich noch auf Hochglanz poliert: Heute, 16. September, veranstaltet der Mettmanner Automobilclub nicht nur die traditionelle „Histo Neandertal“, sondern auch einen Oldtimertag, bei dem die Teilnehmer der „Histo“ ihre Fahrzeuge in der Mettmanner Innenstadt präsentieren können. Die Oldtimer sollen über den Tag dort von einem fachkundigen Sprecher präsentiert und den Bürgern näher gebracht werden.

Seit 16 Jahren richtet der Mettmanner Automobilclub (MAC) bereits die „Histo Neandertal“ aus. Dahinter steckt eine touristische Oldtimerausfahrt mit einer Länge bis zu 150 Kilometer. Insbesondere Besitzer von sehr alten Autos möchten ihren rollenden Schmuckstücken aber diese Strecke nicht mehr zumuten. Um auch diesen Oldtimerfans Gelegenheit zu geben, ihre Fahrzeuge zu bewegen und zu vorzustellen, hat der MAC neben der „Histo Neandertal“ den Oldtimertag ins Leben gerufen. Nach der Siegerehrung in der Metttmanner Stadthalle findet im „Golden K“ eine Oldie-Party statt. Weitere Infos gibt es im Internet. hup

Führung durch die erste Fabrik im Cromfordmuseum in Ratingen

Ein Besuch der ersten Fabrik auf dem europäischen Kontinent ist immer wieder einen Besuch wert. Am Sonntag, 17. September, findet in Cromford um 14 Uhr eine öffentliche Führung statt. Diese dauert rund eineinhalb Stunden. Die Teilnehmer erleben einen Geburtsort der Industriellen Revolution – den Ort, an dem zum ersten Mal auf dem europäischen Kontinent Maschinen zur Produktion eingesetzt wurden. Bei der Führung durch die Fabrik können sich die Besucher von der Baumwollindustrie beeindrucken lassen, ihren Pionieren, ihren Arbeitern und den Innovationen von Johann Gottfried Brügelmann, dem visionären Kaufmann aus Wuppertal, der die Fabrik nach englischen Vorbild in Ratingen errichtete. Bei der Führung werden auch die Spinnmaschinen des 18. Jahrhunderts – Karden, Dublierwerk, Laternenbank und Water Frame – angeworfen. Zu sehen ist dann anschaulich, wie aus Rohbaumwolle ein fester Faden wird. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Treffpunkt ist um 14 Uhr im LVR-Industriemuseum, Textilfabrik Cromford, Cromforder Allee 24, Ratingen. Der Eintrittspreis inklusive Führung beträgt für Erwachsene 8 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 2,50 Euro. Das Museum ist am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. jün

Oktoberfest mit Autoschau in der Fußgängerzone in Hilden

Am Wochenende wird zünftig bayrisch gefeiert, zudem lockt ein Bummel über die Hildener Autoschau am Samstag und Sonntag in die Fußgängerzone. Die „kleine IAA“, wie sie auch genannt wird, präsentiert alle Neuheiten der Autobranche. Dazu fahren mehr als 30 teilnehmende Autohäuser ihre polierten Neuwagen auf die gepflasterte Showbühne. Die Autohändler halten für Interessierte viele Informationen bereit. Gerade in der aktuellen Lage, wo über die Zukunft des Dieselmotors diskutiert wird und Automobilkonzerne versuchen, Kunden mit Umweltboni und Abwrackprämien für alte Diesel zu locken, dürfte sich manches Gespräch um Nachlässe und um denkbare Hauspreise drehen. Die Musikschule Hilden sorgt zur Autoschau mit verschiedenen Ensembles für den guten Ton.