Zahlreiche Old- und Youngtimer nahmen an der Histo Neandertal des Mettmanner Automobil-Clubs teil.

Mettmann. Wer Liebhaber älterer Autos ist, für den waren die Oldtimer, die bei der 15. Histo-Neandertal an den Start gingen, ein Leckerbissen. Punkt 12.01 Uhr wurde das erste „alte Schätzchen“ von Bürgermeister Thomas Dinkelmann auf die Reise geschickt. Jedes einzelne Fahrzeug mit Fahrercrew, die im Minutentakt auf die Strecke gingen, wurden zuvor vom Vorsitzenden des Mettmanner Automobil-Clubs (MAC), Axel Speck, vorgestellt.

Wirksam unterstützt wurde Axel Speck bei der einstündigen Moderation auf dem historischen Marktplatz vom Co-Moderator Thomas Dinkelmann, der sich als Oldtimer-Experte erwies und selbst über ein älteres Fahrzeug verfügt. „Ich habe einen VW Iltis, Baujahr 1981, der früher zur Flotte des Bundesgrenzschutzes gehörte und danach als Einsatzfahrzeug für die DLRG von Monheim am Rhein diente. Dieses schmucke Fahrzeug, das ich 2013 erworben habe, wird von mir gehegt und gepflegt.“

Den ältesten Wagen von den rund 40 Fahrzeugen bei der diesjährigen Histo-Neandertal fuhr Rafael Kliem. Sein Opel, 1,2 Liter, Baujahr 1932, wurde von der damaligen Adam Opel AG gefertigt. „Ich nehme das zweite Mal an der Histo teil. Im vorigen Jahr war ich Gesamtsieger. Hoffentlich kann ich auch in diesem Jahr in der Gesamtwertung vorn mitmischen“, sagte der leidenschaftliche Oldtimer-Fahrer. „Ich fahre regelmäßig bei solchen Oldtimer-Rallyes mit. Das macht riesig Spaß, man erlebt eine ganze Menge.“

Oldtimer fuhren 150 Kilometer durchs Bergische Land

Dies bestätigte Sascha Braucksch, der sich mit seinem Chevrolet Apache Pickup, Baujahr 1958 und rund 220 PS auf die 150 Kilometer lange Strecke durch das Bergische Land machte. Auch eine rein Mettmanner Crew war mit Fahrer Peter Liesenkloß und den Beifahrern Kurt Jesse und Uli Bergmann am Start. Die drei Urgesteine des MAC, die früher erfolgreich an diversen Rallyes teilgenommen hatten, fuhren einen Mercedes 170 OTP, Baujahr 1951, und hatten bereits vor dem Startsignal riesig Spaß. Erstmals nahmen an einer Oldtimer-Ausfahrt Martin Preuß und seine Ehefrau Elke Speck-Preuß teil. „Ich bin ja mal gespannt, was da auf uns zukommt“, sagte Martin Preuß, der sichtlich stolz seinen Mercedes aus dem Jahr 1956 präsentierte. Mit Petra und Chris Hütten war ein weiteres Mettmanner Ehepaar dabei. Sie fuhren einen VW Käfer 1300 L, Baujahr 1967.

Um 16.55 Uhr überquerte der erste Oldtimer die Ziellinie. Danach liefen auch die anderen Fahrzeuge nach und nach ein. „Das war eine landschaftlich schöne und abwechslungsreiche Strecke. Die Rallye war prima organisiert“, schwärmten unisono die Fahrer-Teams. Bei der Siegerehrung in der Neandertalhalle wurden Torsten und Iris Falk als Gesamtsieger geehrt. Sie fuhren einen VW-Käfer, Baujahr 1956. Kurt und Uschi Schupp (BMW Baur Cabriolet) als zweite sowie Jörg und Ines Wickert (Alpine A 310 S) als dritte belegten die weiteren Plätze und erhielten ebenfalls Pokale.