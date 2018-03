Die beliebte Ferienfreizeit der Diakonie startet am 16. Juli.

Mettmann. „Es können schon 60 Jahre sein“, meint Renate Voortman, danach befragt, wie lange es die Mettmanner Kinderfreizeit „Stadtranderholung“ schon gibt. „Jedenfalls ist diese Ferienfreizeit eine nicht mehr wegzudenkende Institution“. Somit wird die Diakonie auch für diesen Sommer im Zeitraum 16. Juli bis 3. August die Stadtranderholung anbieten. Die Ferienfreizeit bietet Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren drei abwechslungsreiche Wochen im Evangelischen Gemeindezentrum an der Donaustraße an. Sowohl Kinder mit geistigen und körperlichen Einschränkungen als auch Flüchtlingskinder sind willkommen.

Ausflüge zum APX in Xanten, zur Burg Altena und zum Fort Fun

Die Stadtranderholung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Reise durch die Zeit: Römer-Ritter-Roboter“. Dieses Motto wird in verschiedenen Aktionen und Workshops rund um die Geschichte der Menschheit aufgegriffen. Die Ganztagsausflüge führen in den Archäologischen Park in Xanten, zur mittelalterlichen Burg Altena und zum Freizeitpark Fort Fun. „Wir schicken die Kinder durch die Menschheitsgeschichte“, sagt Voortman. „Und beim Thema Roboter lassen wir sie zukunftsorientiert experimentieren“.

Die Diakonie bietet Ganztagesplätze inklusive Mittagessen und Ausflüge für 180 Euro sowie Halbtagesplätze für 110 Euro an. Jedes weitere Kind kostet 130 Euro beziehungsweise 80 Euro. Bei Vorlage des Sozialpasses der Stadt Mettmann kann ein Nachlass gewährt werden. Wer seine Kinder anmelden möchte, sollte laut Voortman keine Zeit verlieren: Am ersten Anmeldetag würden schon die ersten 60 Plätze vergeben.

Für die diesjährige Stadtranderholung werden noch weitere Betreuerinnen und Betreuer gesucht. Rund 15 Freiwillige kümmern sich um die erwarteten 100 Kinder. Für die drei Wochen erhalten die Betreuer ein Honorar in Höhe von 650 Euro. „Die Helfer sollten mindestens 16 Jahre alt sein und ein Händchen für Kinderbetreuung haben“, erklärt Voortman. Vor Beginn der Stadtranderholung erhalten die neuen Betreuer eine Schulung, die auf die Arbeit mit Kindern vorbereitet.

Ab 9. April, 8 Uhr, können Kinder für die Ferienfreizeit im Haus der Diakonie, Bismarckstraße 39, angemeldet werden. Der Teilnahmebetrag kann nur bar bezahlt werden. Wer als Betreuer mitarbeiten möchte, meldet sich per E-Mail bei Renate Voortman.

voortman@diakonie- kreis-mettmann.de