Mettmann. Am Samstag gegen 10:50 Uhr kam es auf der Wilhelmstraße zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw und insgesamt acht verletzten Personen. Ein 56-jähriger Velberter fuhr mit seinem Skoda Fabia stadtauswärts über die Wilhelmstraße. Nach eigenen Angaben wurde er durch die Sonne geblendet und konnte so nicht erkennen, dass vor ihm an der Einmündung zur Straße Ellenbeek drei Pkw an der rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage standen.

Ungebremst fuhr er auf das Heck eines BMW der 3er Reihe eines 39-jährigen Wülfrathers, der durch die Wucht des Aufpralls auf den Chevrolet Matiz eines 77-jährigen Wülfrathers und dieser auf den Opel Corsa eines 26-jährigen Velbertes geschoben wurde. Durch den Unfall wurden sechs Personen leicht verletzt (sie konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen), zwei Personen verletzten sich schwer und verblieben stationär im Krankenhaus.

Neben den Fahrzeugführern wurden eine 27-jährige Wülfratherin und ihr 3 Monate alter Sohn als Mitfahrer in dem 3er BMW schwer und eine 28-jährige Velberterin und ihre 4 1/2-jährige Tochter als Mitfahrer des Opel Corsa leicht verletzt.

An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von 30.000 EUR. Die Wilhelmstraße war zur Versorgung der Verletzten und später zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der Pkw von 10:50 Uhr bis 12:45 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Da der Verkehr über innerstädtische Straßen abgeleitet werden konnte, kam es nur zu geringen Verkehrsstörungen. Zwei der vier beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Anzeige