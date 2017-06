Betroffene Anwohner wurden jetzt per Brief informiert.

Erkrath. Als im vergangenen Jahr der Probelauf für die Tour de France, das „Race am Rhein“, durch Erkrath zog, hielt sich die Zahl der Zuschauer in Grenzen. Am Sonntag, wenn die Fahrer in Erkrath erwartet werden, soll sich das ändern. Um 10.50 Uhr wird mit dem Eintreffen der Werbekarawane gerechnet, das Fahrerfeld kommt gegen 12.48 Uhr in Erkrath an. „Unsere Stadt wird, wenn auch nur für kurze Zeit, im Rampenlicht des internationalen Sports stehen“, sagt die Stadt. Einschränkungen für Autofahrer wie Straßensperrungen sind allerdings unumgänglich.

Auf Erkrather Stadtgebiet passiert der Tour-Tross die Düsseldorfer Straße, die Neanderstraße, die Beethovenstraße und die Mettmanner Straße. Diese Straßen sind am Sonntag, 2. Juli von 9 bis etwa 14 Uhr gesperrt. Entlang der gesamten Strecke besteht absolutes Halteverbot ab Samstag, 1. Juli um 18 Uhr. Dieses wird vorab durch Schilder bekannt gemacht. Neben den gesperrten Straßen bestehen sogenannte Innenzonen entlang der Strecke, also Straßen, die am Eventtag nicht erreichbar sind. Die Stadtverwaltung weist die betroffenen Anwohner daher darauf hin, die Fahrzeuge möglichst südlich des Streckenverlaufs, etwa auf dem Gerberplatz, abzustellen. Eine weitergehende Information der Anwohner im Bereich Alt-Erkrath-Nord ist in den vergangenen Tagen per Brief erfolgt. Für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste ist die Zufahrt gewährleistet. Die Sperrungen werden am Sonntag gegen 14 Uhr wieder aufgehoben.

Die Busse im Erkrather Stadtgebiet können durch die Sperrungen nicht wie gewohnt fahren: Die Rheinbahn kann daher in Düsseldorf, Erkrath, Mettmann und Ratingen an den Veranstaltungstagen nur einen eingeschränkten Service anbieten. Genaue Informationen, welche Linien und Haltestellen betroffen sind, stehen im Internet. Die Stadtverwaltung veranstaltet am 2. Juli rund um die Stadthalle einen Französischen Frühschoppen. Ab 10 Uhr präsentiert die Stadt und die örtlichen Gastronomen ein buntes Rahmenprogramm.

www.rheinbahn.de

Anzeige