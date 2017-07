Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach Hinweisen.

Velbert. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde bereits am Mittwochabend eine 68-jährige Frau in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Birth Opfer eines brutalen Straftäters. Gegen 21.30 Uhr hatte es an der Tür der Velberterin geklingelt, die dem Unbekannten vollkommen arglos öffnete. Dieser drängte die Seniorin sofort gewaltsam in die Wohnung zurück, wo die 68-Jährige von dem Mann körperlich misshandelt und vergewaltigt wurde. Erst danach ließ der Straftäter von der schwer verletzten Frau ab und verließ den Tatort in bislang unbekannte Richtung.

Der Täter stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Velbert

Nach dem Bekanntwerden der Tat wurde die Geschädigte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Erste polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen verliefen ohne einen schnellen Erfolg. Maßnahmen zur Spurensicherung und intensiv andauernde Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Dabei wurde nach Angaben des Opfers ein Phantombild des Gewalttäters gefertigt, das nun mit aktuellem Gerichtsbeschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung eingesetzt werden kann.

Der Täter, der nach ersten Ermittlungsergebnissen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Velbert stammt und zuvor in Birth auch gesehen wurde, wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, nordafrikanisch wirkendes Aussehen, sprach akzentfreies Deutsch, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank, trägt kurze, dunkle, leicht wellige Haare, die nach hinten gekämmt und an den Seiten kürzer waren, dunkler Kinn- und Oberlippenbart, der an der Oberlippe stark ausgedünnt wirkte, zur Tatzeit bekleidet mit weißem T-Shirt, darüber einer hellgrau melierte Sweatshirt-Jacke mit Kapuze, dunkelblaue Jeanshose und überwiegend weißen Turnschuhen. Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Hinweise zu Identität, Herkunft und Aufenthalt der abgebildeten Person geben? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02051/9466110, wie auch unter dem Notruf 110, jederzeit entgegen. HBA

