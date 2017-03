25 Jahre lang bewegende Frauen-Geschichten

Rita Rüttger leitet das Frauenhaus. Nun geht sie in den Ruhestand.

Metmmann. In jedem Berufsleben kommt irgendwann der letzte Tag. Man denkt über vieles nach, was es dann zu tun gibt. Reisen, Garten, Enkel: Meist ranken sich die Pläne um all das, was bislang zu kurz gekommen ist. Bei Rita Rüttger (63) ist dieser letzte Tag gerade in Sichtweite. Und über das, was nun kommt, sagt sie: „Es wird erstmal ein Vakuum sein. Aber danach geht es weiter“.

Wie genau, weiß die Leiterin des Frauenhauses noch nicht. Und dennoch lässt sie keinen Zweifel daran, dass die Entscheidung für den Ruhestand die richtige war. Rita Rüttger begann 1993 im damals gerade eröffneten SKFM-Frauenhaus des Kreises Mettmann als Hauswirtschaftsmeisterin. Sie war dort die erste Mitarbeiterin und später dessen Leiterin.

Beinahe 25 Jahre lang waren es vor allem die Schicksale von Frauen in Gewaltbeziehungen, die sie bewegt haben. Sich mit dem sprichwörtlichen dicken Fell schützen? Das wäre dort, wo man nah dran bleiben sollte an einem Menschen, keine gute Entscheidung. Bis zuletzt hat sich Rita Rüttger von all dem berühren lassen, was sie von Frauen und oft auch von deren Kindern über den gewalttätigen Partner und Vater gehört hat. „Man erlebt die Frauen an einem Tiefpunkt, an dem man selbst nie sein möchte“, spricht sie über das oft Gehörte und über Erfahrungen in Grenzbereichen des Lebens. Ohne ihr Team, das sagt sie immer wieder, hätte sie all das nicht über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg geschafft.

Als erste Mitarbeiterin im damals gerade eröffneten Frauenhaus angefangen, verlässt Rita Rüttger nun einen – von der Schwangerschaftsberatung bis hin zur Interventionsstelle – mittlerweile umfangreichen Arbeitsbereich. Sie habe immer etwas gestalten und für die Frauen bewegen wollen. Dazu gehörte aus ihrer Sicht mehr, als nur die unmittelbare Beratung und Begleitung der Frauen. Es habe ein Netzwerk geben müssen und auch einen politischen Willen. „Im Hilfesystem für Frauen hat sich seither viel bewegt“, freut sie sich über die Erfolge der vergangenen Jahre. All das sagt sie jedoch nicht, ohne Zukünftiges im Blick zu behalten. Denn vor allem die Kinder, die in Gewaltbeziehungen zu hilflosen Opfern werden, gelte es stärker in den Blick zu nehmen.

