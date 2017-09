Unter Drogeneinfluss auch ein parkendes Fahrzeug gerammt.

Velbert. Bereits am Dienstagnachmittag war ein geparkter VW UP vom öffentlichen Parkplatz „Christuskirche“ an der Grünstraße gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben worden. Am Mittwoch, gegen 18.50 Uhr, erhielt die Polizei im Essen einen Hinweis, wonach in Kupferdreh auf der Nierenhofer Straße, Jugendliche mit einem gestohlenen Auto fahren sollten. Sofort eingesetzte Kräfte konnten den beschriebenen Pkw mit zwei 15-jährigen Velbertern stellen. Bei dem in Langenberg gestoppten Auto, handelte es sich um den gesuchten VW. Die Schüler, die altersbedingt natürlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind, wurden vorläufig festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass beide unter dem Einfluss von Drogen standen. Durchgeführte Tests bestätigten den Konsum von THC. Laut den Ermittlern gestanden die Beschuldigten nicht nur den Diebstahl des Fahrzeugs, sondern auch, dass sie damit abwechseln viele Kilometer zurückgelegt hatten. Dabei hatte man schon unmittelbar nach dem Diebstahl, noch auf der Grünstraße, einen geparkten Mercedes angefahren und einen Schaden von etwa 1300 Euro hinterlassen.

Die wegen Eigentumsdelikten bereits polizeibekannten Beschuldigten wurden der Mettmanner Kriminalpolizei übergeben und von dort, nach Abschluss erster Ermittlungen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. HBA