Heiligenhaus. Am späten Montagabend, in der Zeit zwischen 22:00 - 00:00 Uhr, verließ ein 58-jähriger Mann eine Kneipe an der Hauptstraße 243a in Heiligenhaus. Nach eigenen Angaben wurde der 58-Jährige vor der Kneipe von einer männlichen Person angesprochen und um Geld gebeten. Als der Mann dem Unbekannten erklärte, dass er kein Geld hat, stieß dieser ihn zu Boden und entwendete dessen blaue Tasche mit der Aufschrift "Apotheke". Nach Angaben der Polizei erlitt der 58-Jährige durch den Angriff leichte Verletzungen. Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken Mann mit blonden Haaren handeln. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02056/ 9312-6150 zu melden. red

