Was würde man tun, wenn man nur noch einen Monat zu leben hätte? Schnell etwas verändern wollen in dieser kurzen Zeit? Schnell noch ein paar Träume verwirklichen? Oder vielleicht doch einfach so weitermachen wie bisher? Was würde man noch schnell erledigen, solange die Zeit dafür bleibt – zum Beispiel ein Testament oder Bestattungsfragen? Es gibt genug zu tun, wenn man noch die Gelegenheit dazu hat. Aber was davon ist wirklich wichtig? Wo liegen die wahren Prioritäten, wenn alles andere unbedeutend wird?

Viele Menschen sprechen nicht gerne über diese letzten Dinge. „Dennoch sollte man beizeiten auch über eine Bestattungsvorsorge nachdenken“, empfiehlt Frank Wegener, Inhaber des gleichnamigen Bestattungsunternehmen aus Wülfrath mit Sitz an der Schwanenstraße 20 (ehemals Bestattungen Sander). „Denn mit einer persönlichen Vorsorge kann man seinen Angehörigen helfen, spätere Unklarheiten zu vermeiden und ihnen zugleich unangenehme Entscheidungen abnehmen. Ein Vorsorgevertrag könne zudem zu Lebzeiten bereits alles für die eigene Bestattung abgesprochen werden. Er biete die Sicherheit, dass die eigenen Wünsche und Vorstellungen verbindlich erfüllt werden. Mit dem Bestattungsinstitut Wegener kann der Kunde alle seine Wünsche durchsprechen und einen entsprechenden Vorsorgevertrag abschließen.

Wegener führt auf Wunsch Gespräche auch gerne beim Kunden zu Hause durch: Ob es um die Hilfe bei der Wahl der Bestattungsart geht, die Beratung über Bestattungsformen und Grabarten bis – im konkreten Sterbefall – hin zur Terminabsprache mit dem Friedhof, Pfarrer oder Redner. Dabei übernimmt Wegener alle notwendigen Formalitäten mit Meldebehörden, Konsulaten, Ämtern, Kranken-, Renten-, Lebens- und Sachversicherern und anderen Institutionen.

Gerade die Bestattungsart wird auf Wunsch gerne auch ausgiebig erläutert, denn hier gibt es viele Möglichkeiten, wobei persönliche Überzeugung, Religion sowie Lebenseinstellung neben finanziellen Erwägungen die entscheidende Rolle spielen. Grundsätzlich wird zwischen Erd-, Feuer- und Seebestattungen unterschieden. Darüber hinaus gibt es besondere Bestattungsformen wie zum Beispiel Luftbestattung, Flussbestattung, Almwiesenbestattungen oder eine Bestattung in einem Friedwald oder in anderen Ruhewäldern.

Im konkreten Trauerfall umfasst das Leistungsspektrum von Wegener überdies die individuelle Auswahl von Sarg, Wäsche und gegebenenfalls Urne, die Überführung des Verstorbenen zum Bestattungsort im In- und Ausland mit eigenem Bestattungswagen oder per Flugzeug, die Textgestaltung von Traueranzeigen für alle Zeitungen und deren Weiterreichung an die Verlage, die Textgestaltung von Trauerkarten, Trauerbriefen, Totenzettel, Danksagungen und deren Druck in allen Qualitäten (eigene Druckanlage im Haus, daher Trauerdruck schnellstens machbar, auch am Wochenende und an Feiertagen), die Ausgestaltung und Dekoration der Trauerhalle. Auch die Auswahl der musikalischen Begleitung während der Trauerfeier, die Organisation und Begleitung während der Trauerfeier und die Reservierung der Gaststätte oder entsprechender Räume übernimmt Wegener auf Wunsch.

„Wir sind täglich 24 Stunden für die Angehörigen da, und das 365 Tage im Jahr.“

Kontakt:

Wegener Bestattungen

Telefon: 02058 - 3169

Fax: 02058 -80732

E-Mail: frankwegener@t-online.de

