Leckere frühe Früchtchen

Sie gehören einfach zum Frühling am Niederrhein: die Erdbeeren. Die Früchte sind besonders beliebt, wenn sie jetzt bereits aus regionalem Anbau direkt in den Hofläden verkauft werden, denn der Verbraucher setzt zunehmend auf kurze Transportwege und frische Ernte. In diesen Tagen sind dort die Früchte aus dem „verfrühten“ Anbau erhältlich.

Bestäubung erfolgt über Hummeln

Dabei verwenden die Obstbauern unterschiedliche Methoden. Mitunter stehen die Pflanzen in großen Gewächshäusern, in denen die notwendige Wärme für das Wachstum herrscht. Andere Obstbauern nutzen knapp zwei Meter hohe Folientunnel, um am Boden die notwendige Wärme für Blüte und Wachstum zu erzeugen. Die Bestäubung erfolgt über Hummeln, weil diese schon bei niedrigeren Temperaturen fliegen. Eine andere Möglichkeit ist die Doppel-Abdeckung, mit der ebenfalls erreicht wird, dass man die roten Früchte früher ernten kann.

Die „richtigen“ Freiluft-Erdbeeren kommen dann später vom Feld (meist ab Ende Mai/Anfang Juni), und um auch noch bis in den Spätsommer heimische Früchte bieten zu können, legen die Obstbauern einen Teil der Pflanzen zeitweise in einen Kühl-Schlaf und verzögern so das Wachstum.

Später wachsen die Erdbeerpflanzen in Substrat. Alle Sorten sind nach einem vielleicht etwas vitaminarmen Winter ein ernährungstechnischer Frühjahrskick: 100 Gramm Erdbeeren bedeuten nur 37 Kilokalorien (155 Kilojoule) – noch weniger als die meisten heimischen Obstsorten. Erdbeeren haben einen hohen Gehalt an Ballaststoffen (vor allem Pektine und Zellulose), Vitaminen, Fruchtsäuren, Fruchtzuckern und Mineralien. Im Vergleich zu Kern- und Steinobstarten besitzen Beerenfrüchte wie die Erdbeere einen höheren Gehalt an Fruchtsäuren, Mineralstoffen und Vitamin C. Erdbeeren enthalten etwa Karotin, Vitamin B1, B2 und Vitamin C, außerdem Kalium, Magnesium und Calcium.

Ein Tipp: Wer selbst Erdbeeren anpflanzen möchte, sollte auf den Standort achten: Ideal ist vollsonnig bis halbschattig. Gepflanzt wird in einem Abstand von 30 Zentimetern in der Reihe und 60 Zentimeter von Reihe zu Reihe.

