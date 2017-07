Wülfrath. Bei einem Sturz im Bochumer Bruch in Wülfrath hat sich ein Kletterer am Sonntag schwer verletzt. Nach Polizeiangaben war der 28-Jährige um kurz vor drei Uhr aus etwa 20 Metern Höhe abgestürzt.

Der Mann gehörte zu einer Gruppe von drei Kletterern, die im Bochumer Bruch in einem frei zugänglichen Bereich ihrem Hobby nachgingen, heißt es im Polizeibericht. Der 28-Jährige verlor demnach den Halt und stürzte ab. Durch den Aufprall auf dem Boden erlitt der Kölner schwere Verletzungen. Ein weiterer Kletterer versuchte noch, den Absturz seines Freundes zu verhindern und griff nach dessen Sicherungsseil. Hierbei verletzte er sich an den Händen.

Höhenretter aus Wuppertal und eine Such- und Rettungseinheit der Bundeswehr bargen den Verunglückten. Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht. Auch die Verletzungen seines Freundes mussten im Krankenhaus versorgt werden.

Der Einsatz war insgesamt ziemlich groß: Neben der Polizei waren noch ein Notarzt samt Krankenwagen, ein Rettungshubschrauber, Kräfte der Höhenrettung Wuppertal, Kräfte der SAR-Einheit der Bundeswehr und Kräfte der Feuerwehren Wülfrath, Mettmann und Langenfeld im Einsatz, so die Polizei. Teile des Panoramaradweges und der Kruppstraße in Wülfrath wurden für den Einsatzzeitraum gesperrt. red

