Velbert/Iserlohn. Wegen der anhaltenden Trockenheit brennen weiter Felder und Wälder. In Velbert stand am Dienstag ein Stoppelfeld in Flammen, in Iserlohn ein Waldstück, wie die Feuerwehr mitteilte. In weiten Teilen Nordrhein-Westfalens hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) die zweithöchste Waldbrandstufe vier ausgerufen.

Das Feuer auf dem Feld an einem Waldrand bei Velbert habe sich durch eine ungünstige Windsituation in verschiedene Richtungen ausgebreitet, hieß es weiter. Mit Unterstützung zweier Landwirte hätten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle bekommen.

In Iserlohn brannte den Angaben nach am Nachmittag Waldboden und junger Waldbewuchs auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern - das entspricht in etwa der Größe eines halben Fußballfeldes. Mithilfe einer rund 500 Meter langen Schlauchleitung hätten die 120 eingesetzten Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle gebracht.

In den vergangenen Tagen hatten mehrmals größere Flächen gebrannt. „Das hören wir im Moment täglich“, sagte ein Sprecher der Iserlohner Feuerwehr. Er rechne mit weiteren Bränden in den nächsten Tagen. Abgesehen vom Süden gilt fast im ganzen Land die Waldbrandstufe vier. dpa