Hilden. Am Sonntag, in der Zeit zwischen 12:00 - 15:00 Uhr, zerschnitt ein bislang unbekannter Täter alle vier Reifen eines blauen Renault Modus und zerstörte diese dadurch. Zum Zeitpunkt der Tat stand der beschädigte Renault auf einem Parkplatz des Berufkollegs an der Straße "Am Holterhöfchen" in Hilden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hilden, Telefon 02103/ 898-6410.

