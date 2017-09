Als am vergangenen Samstag um 19.30 Uhr die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem TB Wülfrath angepfiffen wurde, ging in der Domstadt für viele Spielerinnen der Kalkstädter ein Traum in Erfüllung. Nach der grandiosen Oberligasaison, die mit dem Niederrheintitel und dem Aufstieg endete, starten die Kalkstädterinnen nun in der Dritten Liga.

Trotz der Ausfälle geben sich die Blau-Weißen aber gewohnt kämpferisch. „Jede Spielerin hat mein vollstes Vertrauen, und wir werden alles in die Waagschale werfen, um besonders in eigener Halle den Zuschauern einen aufopferungsvollen Kampf liefern zu können“, verspricht der Trainer.

Ein erstes Bild über die Aufsteigerinnen konnte sich der Wülfrather Anhang Anfang September machen, als sich das Team auf dem Marktplatz vorstellte und Werbung in eigener Sache machte. Vor dem ersten Heimspiel am kommenden Samstag (17.45 Uhr, Fliethe) bestritt das Faßbender-Team am heutigen Mittwoch noch ein Testspiel besonderer Art (Ergebnis nach Redaktionsschluss). Mit der südkoreanischen Nationalmannschaft, die im Dezember bei der Frauen-WM in Deutschland Gruppengegner der deutschen Damen ist und für die Vorbereitung darauf ihr Trainingslager in Wülfrath aufgeschlagen hat, bot TBW den Handballfreunden der Region einen Handballleckerbissen an. „Mit den beiden Top-Favoriten am ersten und zweiten Spieltag sowie dem Spiel gegen den aktuellen Asienmeister ist unser Programm zwar hart, aber vielleicht genau richtig, um sich an die deutlich härtere Gangart in der neuen Liga zu gewöhnen“, erklärt Lars Faßbender. Doch unabhängig von Ergebnissen der ersten Spiele ist eins sicher: Der Damenhandball in Wülfrath hat sich durch den andauernden Erfolg einen Namen gemacht und weiterhin eine große Zuschauerresonanz verdient.