Im vergangenen Jahr mussten die Wülfrather und auch die vielen Gäste, die alljährlich zum Kartoffelfest anreisen, auf das Spektakel verzichten. Zwar gab es ein Erntefest, das der damals frisch gewählte Vorstand der organisierenden Werbegemeinschaft Wülfrath Pro eilends und trotz kurzer Vorbereitungszeit auf die Beine gestellt hatte. Aber Kartoffelfest bleibt eben Kartoffelfest, da sind sich (nicht nur) die Wülfrather einig.

Spiralkartoffel, Reibekuchen, Kartoffelsuppe und mehr

Am 23. und 24. September ist es nun wieder soweit, steht die Innenstadt ganz im Zeichen der Knolle. Klar, dass sich viele kulinarische Angebote aus der Kartoffel speisen. So gibt es unter anderem Reibekuchen, Kartoffelsuppe und Spiralkartoffeln. Klassische und schlesische Würstchen sind aber ebenso im Angebot wie Fischspezialitäten, Quarkbällchen und türkische Gerichte. „Wir haben wieder wie in den Vorjahren rund 25 Stände“, berichtet Dirk Herbener, seit vergangenem Jahr neu im Vorstand von Wülfrath Pro. Leckere Kuchen bieten unter anderem die Landfrauen Im Spring an, und der Lions-Club tischt in der Fußgängerzone französische Quiche, Wein sowie Kaffee und Kuchen auf. Auch ein Weinhändler von der Mosel ist mit seinen leckeren Tropfen vertreten.

Hauptschauplatz des Kartoffelfestes ist aber wieder die Schwanenstraße und die Bühne auf dem Parkplatz dort. Drei Haupt-Acts wurden dieses Jahr verpflichtet: Den Auftakt macht am Samstag gegen 11.15 Uhr das Ensemble „Young Voices“, ein junger Chor von der St. Josef-Kirche. Abends spielt ab 19 Uhr die Gruppe „Full Range“ auf. Am Sonntag wird ab 11 Uhr das Duo Ernst und Miro die Besucher unterhalten.

Was wäre aber das Kartoffelfest ohne das lustige Aufwiegen? Samstag gegen 15 Uhr werden sich vor der Bühne an der Schwanenstraße einige Freiwillige gegen Kartoffeln aufwiegen lassen. Und da gilt es ausnahmsweise einmal, möglichst viele Pfunde auf die Waage zu bringen, denn das Gegengewicht, die Kartoffeln, werden für einen guten Zweck gespendet.

Kampf um die Krone des Kartoffelkönigs

Auch die geschälten Kartoffeln des Wettschälens am Sonntag gehen an eine gute Sache. Wer mitmachen möchte, sollte sich beim Info-Point von Wülfrath Pro am Ende der Schwanenstraße melden. Bis eine halbe Stunde vor Beginn ist dies möglich. Und dann geht es um 15.30 Uhr los. Ob Messer oder Schäler: Wer die meisten Knollen in kürzester Zeit von ihrer Schale befreit, darf sich die Krone des diesjährigen Wülfrather Kartoffelkönigs aufsetzen. Zunächst treten die Wettstreiter in Gruppen an, dann gehen die Besten in die Einzelwertung.