Der ehrenamtlich vom Verein Haaner GartenLust (HGL) organisierte „GartenLust“-Markt bietet von 11 bis 18 Uhr wieder ein außergewöhnliches Sortiment an Pflanzen: von Rosen über Stauden und Einjährigen bis hin zu Gemüsepflanzen, Kakteen, Moorpflanzen und Alpinen. Ferner gibt es erlesenes Kunsthandwerk und ausgefallene Deko. Parallel nehmen mehr als zehn Privatgärten aus Haan und Gruiten an der 12. Haaner GartenLust teil, darunter erstmalig ein Palmengarten, ein Schattengarten, ein Garten, der so bepflanzt wurde, dass er insbesondere Vögel anzieht, sowie ein innenstadtnaher Garten mit großem Koi-Teich, Bonsais und vielem mehr. Einige Vorgärten laden ebenfalls zur Entdeckungsreise ein. Die Gärten öffnen in der Zeit von 13 bis 17 Uhr.

In diesem Jahr gibt es zudem ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem GartenLust-Verein und der örtlichen Don-Bosco-Schule, um den „Stofftaschen-Baum“ wieder erblühen zu lassen. Dieser war 2016 bei Ausstellern und Gartenmarkt-Besuchern durchweg positiv aufgenommen worden: An dem Baum hingen an Astgabeln Stofftaschen, die kostenlos mitgenommen werden konnten. Grund genug für den Veranstalter, auch weiterhin ein Zeichen gegen den weltweiten Plastiktüten-Verbrauch zu setzen und die Aktion weiterzuentwickeln. Einige hundert Stofftaschen hatte der Verein daraufhin der Don-Bosco-Schule zur Verfügung gestellt und die Schüler haben diese dann kreativ während einer Projektwoche zum Thema „Unsere bunte Welt – und wir sind mittendrin“ gestaltet.

Und so schmücken nun am Pfingstsonntag kreative Pflanzen-Kunstwerke aus Schülerhand gleich mehrere Stofftaschen-Bäume. Neben dem außergewöhnlichen und vielfältigen Angebot des traditionellen Gartenmarktes werden diese sicherlich ein weiterer Hingucker auf dem Karl-August-Jung-Platz in Haan sein. Dabei hofft der HGL natürlich auch, dass die Gartenmarkt-Besucher nicht nur aus Umweltgründen die Stofftaschen für Ihre alltäglichen Einkäufe in Haan wiederverwenden. Auch außerhalb der Stadtgrenzen soll häufig und gerne wieder zur Stofftasche mit den Pflanzen-Kunstwerk gegriffen werden, um die GartenLust beziehungsweise die Gartenstadt Haan bekannt zu machen.

Als Dankeschön für die tatkräftige Unterstützung der kleinen Künstler spendete der HGL der Don Bosco Schule einen „Familien-Apfel-Baum“, der mit fünf verschiedenen Sorten veredelt ist und zum Schulfest am 20. Mai auf dem Gelände an der Thienhausener Straße eingepflanzt wurde.

haaner-gartenlust.de

