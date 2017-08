Da sind sich die geschäftsführenden Inhaber des Wülfrather Handwerksunternehmens Kleine & Vitt einig: „Es war eine gute Entscheidung, dass wir uns vor drei Jahren in Schlupkothen eine Existenz aufgebaut und einen Betrieb mit den Gewerken des Zimmerer- und des Dachdeckerhandwerks gegründet haben.“

Ursprünglich kommen beide aus dem Sauerland. „Da gibt es aber viele Handwerksunternehmen, die ähnliche Leistungen anbieten wie wir. Daher haben wir uns entschlossen, unsere Heimat zu verlassen und uns hier im Niederbergischen als selbstständige Handwerker niederzulassen“, erläutert Alexander Vitt den Grund für den Wechsel in diese Region. Vitt ist Dachdeckermeister, während sein Mit-Geschäftsführer Thomas Kleine Zimmerermeister und Energieberater ist. Die beiden jungen Handwerksmeister, die beide noch keine 30 Jahre alt sind und deren gelernte Gewerke sich gut ergänzen, haben ihre Firma im beschaulichen Wülfrather Ortsteil Schlupkothen gegründet. Zum Team des Handwerksbetriebs gehört noch ein Dachdeckergeselle. „Wir planen, demnächst noch einen weiteren Gesellen einzustellen“, sagt Alexander Vitt. Denn der Betrieb sei sehr gut ausgelastet und das Auftragsvolumen mehr als zufriedenstellend.

„Unsere Kunden kommen nicht nur aus Wülfrath, sondern aus Mettmann, Velbert, Wuppertal und Düsseldorf“, berichtet Alexander Vitt. Er hofft, dass seine Firma sich weiterhin positiv entwickelt und der eingeschlagene Expansionskurs fortgesetzt werden kann. Gern würden die beiden Handwerksmeister auch ausbilden, doch ist dieses Vorhaben gar nicht so leicht umzusetzen. „Wir suchen schon seit einiger Zeit einen Auszubildenden. Leider erhalten wir kaum Bewerbungen“, sagt Dachdeckermeister Vitt.

Ein Komplettpaket verschiedener Gewerke

Den Aufgabenschwerpunkt ihres Unternehmens beschreiben die beiden mit der Durchführung aller Handwerksarbeiten rund um den Holzbau und im Bedachungsgewerbe. Das breite Leistungsspektrum reicht von Neubauten über Sanierungen und Dachstuhlarbeiten bis hin zu fachmännischen Reparaturarbeiten. Zudem bieten die beiden Geschäftsführer die Einbringung ihres Fachwissens bei Fragen des Denkmalschutzes und der günstigen Energienutzung an. Ihren Vorteil als Handwerksbetrieb gegenüber den Kunden sehen sie darin, dass sie ein Komplettpaket verschiedener Gewerke anbieten können. „Das kommt bei den Kunden gut an“, versichert Alexander Vitt.

Der Betrieb in Schlupkothen verfügt über eine Hallenfläche von rund 350 Quadratmetern und eine zusätzliche Außenlagerfläche von mehr als 500 Quadratmetern. Den Standort in dem idyllischen Wülfrather Ortsteil sehen die beiden Handwerksmeister als Vorteil an. „Von hier aus erreichen wir viele Städte in der Region in verhältnismäßig kurzer Zeit“, erklärt Alexander Vitt, der sich wie sein Geschäftsführerkollege als engagierter Jung-Unternehmer präsentiert.

Kontakt: Schlupkothen 49c, 42489 Wülfrath

Telefon: 02058-8983720

E-Mail: info@kleineundvitt.de

